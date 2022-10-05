Україна розпочинає процедуру приєднання до Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ), проєкт закону "Про членство України в Банку розвитку Ради Європи" уже розроблений.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов під час переговорів із керівником БРРЄ Карло Монтічеллі.

"Сьогодні ми збираємося офіційно направити законопроєкт до міністерств та розпочати процедуру офіційного урядового погодження відповідно до законодавства України", – зазначив Чернишов.

У свою чергу Монтічеллі заявив, що зробить все, щоб процес приєднання був для України прозорим та простим.

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Міністр ознайомив керівника БРРЄ із процедурою ухвалення внутрішньодержавних рішень в контексті законопроєкту, а також із результатами звіту RDNA "Швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення/Rapid Damage and Needs Assessment".

"Ми прагнемо не просто відновити зруйновані чи пошкоджені території, але докладемо всіх зусиль, щоб повністю перетворити Україну на успішну європейську державу", – наголосив Чернишов.

Сторони також обговорили можливість та перспективи співпраці у реалізації програм вирішення житлового питання для внутрішньо переміщених осіб, у тому числі співпрацю із Державною спеціалізованою фінансовою установою "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" (Держмолодьжитло).