У російському уряді назвали комфортну для Росії ціну нафти

Ціна нафти на рівні $70 за барель комфортна для Росії.

Про це заявив віце-прем'єр РФ Олександр Новак після засідання ОПЕК+ у Відні, повідомляє Інтерфакс.

"Наш бюджет сформований при ціні $70, і ми вважаємо, що це комфортна ціна, яка на сьогоднішній день може бути прийнята за основу. Але, безумовно, враховуючи, що сьогодні ринки досить волатильні і багато залежить у тому числі і від курсу рубля, який сьогодні досить міцний щодо тих параметрів, які раніше були для нашого нафтовидобутку, для нашої економіки. Ті параметри, які закладені у прогнозі соціально-економічного розвитку, є найбільш оптимальними", – сказав він.

Новак також попередив, що запровадження обмеження цін на російську нафту може призвести до тимчасового зменшення її видобутку в Росії, а також збільшити витрати на доставку сировини та призвести до затримок у постачанні.

За даними Мінфіну РФ, середня ціна на нафту марки Urals у січні-вересні 2022 року склала $80,58 за барель. При цьому у вересні вона становила $68,25 за барель, що нижче світових цін через знижки на російську нафту.

Як повідомлялося, на зустрічі 5 жовтня міністри країн нафтового картелю ОПЕК та його партнери, у тому числі Росія, домовились знизити ліміти видобутку нафти на 2 мільйони барелів на добу, що має убезпечити учасників угоди від падіння цін на сировину.

Нагадаємо, восени 2019 року Новак заявляв, що Міністерство енергетики РФ у своїй стратегії на середньострокову перспективу виходить із ціни на нафту $50 за барель.

У грудні 2021 року він називав комфортною для Росії ціну за барель нафти у 2022 році на рівні від $65 до $80 за барель.