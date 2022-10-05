Українцям на зиму знадобиться у півтора рази більше дров, – Мінприроди

Українцям для проходження опалювального сезону 2022/2023 треба близько 5,5 млн кубометрів дров, що на 2 млн кубометрів перевищує потребу минулого сезону.

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, передає Укрінформ.

"За попередніми підрахунками, які ми провели спільно з військово-цивільними адміністраціями, українцям потрібно приблизно 5,5 млн кубометрів дров. Це більше, ніж у 2021 році, коли потреба була десь в 3,5 млн. За рахунок невикористаних лімітів, санітарних рубок, які додатково будуть проводитися із лісовиками, досягти цього обсягу можна буде без шкоди для нашого лісу", – сказав Стрілець.

За його словами, основні потреби в дровах виникнуть у мешканців областей в безпосередній близькості до території ведення бойових дій. Додаткові потреби можуть з’явитися в тих населених пунктах, де будуть перебої – з різних причин – з постачанням газу.

"Але я впевнений, що лісівники підтримають українців. Дров вистачить всім", – пообіцяв Стрілець.

Раніше повідомлялося, що Державне агентство лісових ресурсів України спростило процедуру закупівлі дров. Відтепер їх може придбати кожен охочий, звернувшись безпосередньо в лісництво. Для цього необхідно лише написати заяву й оплатити замовлення.

До того Державне агентство лісових ресурсів у липні 2022 року збільшило заготівлю дров до 336,6 тис. кубометрів, що на третину більше, ніж у липні минулого року.

У липні Держлісагентство зібрало заявки на постачання понад 7 млн кубометрів дров, що у декілька разів більше, ніж зазвичай за опалювальний сезон використовують українські споживачі.