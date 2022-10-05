Нацбанк застосував заходи впливу до 4 небанківських фінустанов

Національний банк України у вересні застосував до чотирьох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також валютного законодавства.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Так, заходи впливу застосовано до:

ТОВ "ФК "Альфа-Інвест Групˮ – письмове застереження за порушення вимог пункту 31 розділу ІV Положення (№1) про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України. Порушення полягає у відсутності в доступному для огляду клієнтами місці повідомлень про:

обов’язковість здійснення касиром операції сторно протягом 15 хвилин після проведення валютно-обмінної операції в разі звернення клієнта з відмовою від здійсненої валютно-обмінної операції за умови наявності квитанції про здійснення валютно-обмінної операції/документа, який друкується РРО та застосовується для обліку та реєстрації валютно-обмінних операцій;

ознаки зношення банкнот іноземної валюти, які приймаються банками, небанківськими установами, пунктами обміну валюти на території України.

ТОВ "ЕПСˮ – штраф у розмірі 204 тис. грн за порушення вимог частини другої статті 14 закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ від 6 грудня 2019 року № 361-IХ, що полягає в нездійсненні установою належної перевірки до проведення переказу шляхом верифікації платника (ініціатора переказу).

ТОВ "Фінодˮ – письмове застереження за порушення вимог пункту 31 розділу ІV Положення №1. Порушення полягає у відсутності в доступному для огляду клієнтами місці:

повідомлення про касира каси, який здійснює валюто-обмінні операції (прізвище, ініціали);

копії ліцензії/витягу з реєстру осіб, яким видано ліцензію на здійснення валютних операцій;

ТОВ "ФК Магнатˮ – письмове застереження за порушення вимог: