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майно (93) Росія (11646) АРМА (275) Офіс Генпрокурора (400)

Суд передав АРМА активи підприємств російського власника на 80 мільйонів

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

арма

За клопотанням прокурора Донецької обласної прокуратури заарештовано й передано до АРМА активи двох суб’єктів господарювання, кінцевим бенефіціаром яких є громадянин РФ, а також автотранспорт і ангар, що належать йому на праві власності. З урахуванням корпоративних прав загальна вартість переданих активів складає майже 80 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

За даними слідства, з початку повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України два підприємства, власником яких є громадянин держави-агресора, продовжили свою діяльність із виробництва харчових продуктів та виробів із цегли на території міста Слов’янська, а також на тимчасово окупованій частині Луганщини.

Зокрема, продукція поставлялась до РФ та РБ.

Стосовно діяльності посадових осіб зазначених суб’єктів господарювання за процесуального керівництва прокурорів слідчими ГУНП в Донецькій області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Донецькій області ДСР НП України здійснюється досудове розслідування за фактом провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Автор: Галина Ялівець
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