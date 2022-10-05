Вперше в історії: Керівника головного госпсуду України звільнили через громадянство РФ

Голова Верховного Суду Всеволод Князєв відрахував зі штату суду суддю Богдана Львова, який до останнього часу очолював Касаційний господарський суд.

Як повідомляє пресслужба Верховного Суду України, відповідний наказ підписано 4 жовтня на підставі інформації СБУ, яка підтвердила наявність у Львова громадянства Росії.

У повідомленні наголошується, що Конституція України визначає, що повноваження судді припиняються у разі припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави. За таких обставин здійснити відрахування зі штату суду відповідно до закону "Про судоустрій і статус суддів" має голова суду. Згідно з наказом, Богдан Львов відрахований зі штату Верховного Суду з 5 жовтня.

Сам Всеволод Князєв назвав прийняте рішення безпрецедентним для судової системи, адже зазначені положення Конституції та закону застосовуються вперше.

"Але в часи повномасштабної війни з Російською Федерацією, коли на фронті та в тилу гинуть наші найкращі громадяни, ми не можемо дозволити навіть найменший сумнів в об’єктивності, незалежності та неупередженості Верховного Суду та всіх його суддів", – зазначив Князєв.

Водночас він зауважив, що Богдан Львов заперечує наявність у нього паспорта РФ, однак "його дії і сама ситуація вже серйозно шкодять авторитету Верховного Суду".

"І навіть відпустка судді Богдана Львова не вирішує проблеми його російського громадянства, адже відпустка не позбавляє особу повноважень, натомість створює враження про подальшу наявність у Богдана Львова повноважень судді Верховного Суду та Голови КГС ВС", – додав Князєв.

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Як повідомлялося, 3 жовтня Служба безпеки України підтвердила наявність російського громадянства у заступника голови українського Верховного суду, очільника Касаційного господарського суду у його складі Богдана Львова. Однак для його звільнення із займаної посади судді не змогли зібрати необхідної кількості голосів.

Раніше журналісти програми "Схеми"з’ясували, що Богдан Львов став громадянином РФ ще у 1999 році, вже працюючи суддею в Україні, а у 2012 році оновив паспорт після досягнення 45-річчя. Факт наявності російського громадянства суддя приховав від конкурсної комісії, яка у 2017 році обрала його до реформованого Верховного суду.

Крім того, саме за російським паспортом Богдана Львова проводились операції з незадекларованою нерухомістю його родини в Москві. При цьому у своїх деклараціях Львов ніколи не згадував про наявність у його родини майна в Росії. Але через офіційний реєстр нерухомості Російської Федерації журналісти отримали витяг на двокімнатну квартиру на Ленінградському шосе у Москві. Нею спільно володіють теща українського судді та його дружина Інна Львова. Вона також виявилась громадянкою РФ, про що суддя не вказав у своїй декларації.

Сам Львов наявність у нього громадянства країни-агресора заперечував.

Касаційний господарський суд у складі Верховного суду – це остання ланка у вирішенні майнових та бізнесових суперечок. Богдан Львов очолює Касаційний господарський суд із 2017 року. Тоді ж він отримав і посаду заступника голови реформованого Верховного суду, до складу якого увійшла ця господарська палата.

У сфері господарського правосуддя Богдан Львов, він працював у Вищому господарському суді і за Ющенка, і потім за Януковича. За часів президентства останнього судом керували Віктор Татьков та його заступник Артур Ємельянов. Обом слідство нині інкримінує злочини в системі судочинства, що вони заперечують. Богдан Львов працював суддею під їхнім керівництвом.

При цьому "Схеми" знайшли російський паспорт і в Татькова, який отримав громадянство РФ ще у 2017 році.