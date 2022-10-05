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Новини Енергетика
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Путін підписав указ про крадіжку Запорізької АЕС

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путин,путін

Президент Росії Путін 5 жовтня доручив передати у федеральну власність Запорізьку АЕС.

Про це йдеться на сайті Кремля.

Раніше повідомлялося, що російські профільні відомства візьмуть під контроль роботу окупованої Запорізької АЕС, яка до останнього часу працювала під керівництвом українського персоналу у складі об’єднаної енергосистеми України.

Зокрема, уряду РФ доручено:

  • забезпечити прийняття у федеральну власність об'єктів використання атомної енергії Запорізької атомної електростанції та іншого майна, необхідного для її діяльності;
  • визначити на період до 1 січня 2028 року особливості використання акціонерним товариством "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС" фінансових, матеріальних та інших ресурсів, необхідних для забезпечення безпеки ядерних установок, радіаційних джерел, пунктів зберігання ядерних матеріалів та радіоактивних речовин, пунктів зберігання, сховищ радіоактивних відходів та належного поводження з ядерними матеріалами та радіоактивними речовинами;
  • визначити на період до 1 січня 2028 року особливості організації та здійснення федерального державного нагляду в галузі використання атомної енергії та промислової безпеки щодо Запорізької атомної електростанції, включаючи особливості проведення уповноваженим органом державного регулювання безпеки контрольних (наглядових) заходів, експертизи безпеки (експертизи) обґрунтування безпеки), експертизи промислової безпеки;
  • визначити на період до 1 січня 2028 року особливості видачі уповноваженим органом державного регулювання безпеки дозволів (ліцензій) на право ведення робіт у галузі використання атомної енергії щодо Запорізької атомної електростанції, дозволів на право ведення робіт у галузі використання атомної енергії працівникам Запорізької атомної електростанції та припинення дії (анулювання) таких дозволів (ліцензій);
  • визначити на період до 1 січня 2028 року особливості державного регулювання безпеки при використанні атомної енергії та державного регулювання промислової безпеки щодо Запорізької атомної електростанції, включно з фінансовим забезпеченням уповноваженого органу державного регулювання безпеки;
  • забезпечити видачу дозволів (ліцензій) на право ведення робіт у галузі використання атомної енергії щодо Запорізької атомної електростанції, дозволів на право ведення робіт у галузі використання атомної енергії працівникам Запорізької атомної електростанції.

Як повідомлялося, 30 вересня російські військові затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова дорогою від станції до Енергодара. Після втручання МАГАТЕ його звільнили 3 жовтня, дозволивши вийти на підконтрольну Україні територію.

За даними української розвідки, на Запорізькій АЕС вже працювали спеціалісти "Росатома". У серпні в "Енергоатомі" повідомляли про плани "Росатома" відключити ЗАЕС від енергосистеми України та перепідключити станцію до енергосистеми Криму, який наразі реалізується окупантами.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+13
ВСУ насрать, что эта херня кремлевская подписывает. ВСУ вернет все!!!
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05.10.2022 18:32
+6
Запорізька АЕС - найбільша в Європі атомна станція !

А навіщо ми донедавна купували електрику у бульбаша?
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05.10.2022 18:24
+6
Во падло, губу то как раскатал, а не подавишься ли своими фашистскими планами, уродина плешивая, карликовая? Что тебе, мало своей сраной рассеи, что ещё лезешь в Украину? Аль ты мечтаешь оккупировать весь мир, о все "могущий" идиот!!!
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05.10.2022 19:23
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Запорізька АЕС - найбільша в Європі атомна станція !

А навіщо ми донедавна купували електрику у бульбаша?
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05.10.2022 18:24 Відповісти
Профіт отримав Арахамія за заключенні договори на постачання білорусько-кацапської електроенергії через еміратську прокладку, з ЗАЕС нічого не було б.
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05.10.2022 20:32 Відповісти
ВСУ насрать, что эта херня кремлевская подписывает. ВСУ вернет все!!!
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05.10.2022 18:32 Відповісти
"... москалики що уздріли, то все очухрали."
Т.Г. Шевченко,
"Розрита могила".
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05.10.2022 19:17 Відповісти
Во падло, губу то как раскатал, а не подавишься ли своими фашистскими планами, уродина плешивая, карликовая? Что тебе, мало своей сраной рассеи, что ещё лезешь в Украину? Аль ты мечтаешь оккупировать весь мир, о все "могущий" идиот!!!
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05.10.2022 19:23 Відповісти
***** не знает что будет с бензоколонкой через год . если в иране летающие мопеды закупил . и эта плешивая моль что-то блеет про 28год . до этого чмобики спалят ***** все военкоматы . придется медведчука . кыву и рабиновича призывать
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06.10.2022 07:19 Відповісти
Марс, Марс давай приєднай. Може інопланетяни займуться теж придурками.
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05.10.2022 19:30 Відповісти
Вообще-то ху#ло, идёшь ты вслед за своим кораблём, можешь идти конечно медленно, но только лишь уверено!
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05.10.2022 19:32 Відповісти
чтобы тебя гондона в грамадку подписали.
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05.10.2022 19:38 Відповісти
НЕОБХОДИМО ПОПРОСИТЬ ОСТАНОВКУ ЕЁ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ, А ТАК ЖЕ ПОРА ЗАНЯТЬСЯ ВСЕМИ РОССИЙСКИМИ АЭС !!!
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05.10.2022 20:03 Відповісти
И ПОРА ОБЪЯВИТЬ ПУТИНА ТЕРРОРИСТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ !!!
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05.10.2022 21:58 Відповісти
ИЛИ БОЛЬШИНСТВО НАРОДОВ ПОЙМЁТ БЕЗНАКАЗАННОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВ !!!
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05.10.2022 22:01 Відповісти
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05.10.2022 22:48 Відповісти
Президент Росії Путін 5 жовтня доручив передати у федеральну власність Запорізьку АЕС. Джерело: https://biz.censor.net/n3371744

ДОПОМОЖЕ ЗСУ
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05.10.2022 23:01 Відповісти
те що ЗАЕС повернеться під контроль України то питання часу.

Але мені цікаво як так вийшло що такий обєкт, якій повинен бути захищенний максимально - так легко опинився у лапах ворога? Це ж повинна бути неприступна фортеця, це ж не склад взуття бляха муха, це грьобана атомна станція, найбільша в Європі...
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06.10.2022 04:21 Відповісти
А я сьогодні своїм указом утворю московську область України ... і що?

***** то ніщо (воно обманом зайняло цей "пост") і вся його челядь є терористами і вбивцями, а рассєя - мафіозна структура, коктейль з народів, які насильно "об"єднали" в один табір, що кормить крадіїв і вбивць. Все.
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06.10.2022 13:20 Відповісти
когда ху*ло дважды макает шариковую ручку в чернильницу - это приговор... он вышедший с ума старый маразматик...
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06.10.2022 15:18 Відповісти
 
 