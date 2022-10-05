Путін підписав указ про крадіжку Запорізької АЕС

Президент Росії Путін 5 жовтня доручив передати у федеральну власність Запорізьку АЕС.

Про це йдеться на сайті Кремля.

Раніше повідомлялося, що російські профільні відомства візьмуть під контроль роботу окупованої Запорізької АЕС, яка до останнього часу працювала під керівництвом українського персоналу у складі об’єднаної енергосистеми України.

Зокрема, уряду РФ доручено:

забезпечити прийняття у федеральну власність об'єктів використання атомної енергії Запорізької атомної електростанції та іншого майна, необхідного для її діяльності;

визначити на період до 1 січня 2028 року особливості використання акціонерним товариством "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС" фінансових, матеріальних та інших ресурсів, необхідних для забезпечення безпеки ядерних установок, радіаційних джерел, пунктів зберігання ядерних матеріалів та радіоактивних речовин, пунктів зберігання, сховищ радіоактивних відходів та належного поводження з ядерними матеріалами та радіоактивними речовинами;

визначити на період до 1 січня 2028 року особливості організації та здійснення федерального державного нагляду в галузі використання атомної енергії та промислової безпеки щодо Запорізької атомної електростанції, включаючи особливості проведення уповноваженим органом державного регулювання безпеки контрольних (наглядових) заходів, експертизи безпеки (експертизи) обґрунтування безпеки), експертизи промислової безпеки;

визначити на період до 1 січня 2028 року особливості видачі уповноваженим органом державного регулювання безпеки дозволів (ліцензій) на право ведення робіт у галузі використання атомної енергії щодо Запорізької атомної електростанції, дозволів на право ведення робіт у галузі використання атомної енергії працівникам Запорізької атомної електростанції та припинення дії (анулювання) таких дозволів (ліцензій);

визначити на період до 1 січня 2028 року особливості державного регулювання безпеки при використанні атомної енергії та державного регулювання промислової безпеки щодо Запорізької атомної електростанції, включно з фінансовим забезпеченням уповноваженого органу державного регулювання безпеки;

забезпечити видачу дозволів (ліцензій) на право ведення робіт у галузі використання атомної енергії щодо Запорізької атомної електростанції, дозволів на право ведення робіт у галузі використання атомної енергії працівникам Запорізької атомної електростанції.

Як повідомлялося, 30 вересня російські військові затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова дорогою від станції до Енергодара. Після втручання МАГАТЕ його звільнили 3 жовтня, дозволивши вийти на підконтрольну Україні територію.

За даними української розвідки, на Запорізькій АЕС вже працювали спеціалісти "Росатома". У серпні в "Енергоатомі" повідомляли про плани "Росатома" відключити ЗАЕС від енергосистеми України та перепідключити станцію до енергосистеми Криму, який наразі реалізується окупантами.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.