Кабмін посилив контроль за цінами на ліки при держзакупівлях

Кабінет міністрів уповноважив Міністерство охорони здоров’я затверджувати реєстр граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти та підлягають референтному ціноутворенню.

Відповідну постанову було ухвалено на засіданні уряду у вівторок, 4 жовтня, повідомляє пресслужба МОЗ.

Відповідно до прийнятої постанови:

запроваджується державне регулювання цін шляхом встановлення граничних оптово-відпускних цін на основі референтного ціноутворення на лікарські засоби, що зареєстровані в Україні, а також включені до Національного переліку або щодо яких проведена державна оцінка медичних технологій, за результатами якої лікарські засоби також можуть закуповуватись за кошти державного бюджету (крім тих, для яких рекомендовано укладення чи продовження дії (пролонгації) договорів керованого доступу);

МОЗ надано повноваження затверджувати реєстру граничних оптово-відпускних цін на зазначені лікарські засоби, а також затвердження порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти та підлягають референтному ціноутворенню.

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Як пояснили у пресслужбі МОЗ, наразі ціни на більшість лікарських засобів, які закуповуються за бюджетні кошти, декларуються власниками реєстраційних посвідчень на лікарський засіб за заявницьким принципом (без обґрунтування величини ціни).

Водночас держрегулювання цін діє лише на деякі лікарські засоби, які включені до Нацпереліку, шляхом встановлення граничних оптово-відпускних цін на основі даних про ціни на препарати у Республіці Польща, Словацькій Республіці, Чеській Республіці, Латвійській Республіці, Угорщині.

Оскільки з початку повномасштабної війни в Україні спостерігається зростання цін на лікарські засоби, іноді – необґрунтоване, з’явилася потреба розширити діючий механізм референтного ціноутворення.

"Постанову спрямовану на детінізацію в системі охорони здоров'я, що сприятиме підвищенню ефективності держрегулювання цін на лікарські засоби, які закуповуються за бюджетні кошти, та покращенню доступу до них пацієнтів. Також реферування цін дозволить зменшити витрати лікарень на закупівлю препаратів, що входять до Національного переліку лікарських засобів", – пояснили у міністерстві.