Україна отримала 20 тисяч терміналів Starlink з початку війни

Від початку повномасштабної війни Україна отримала близько 20 тис. пристроїв Starlink, із них 5 тис. – за сприяння Американської агенції з міжнародного розвитку (USAID), ще 5 тис. – за сприяння уряду Польщі.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України, передає Укрінформ.

Зазначається, що ще 5 тис. пристроїв отримано завдяки ініціативі міністрів цифрової трансформації країн ЄС, решта – від приватних компаній.

На сьогодні Starlink – це та критична інфраструктура, що впливає на життя тисяч людей. Термінали допомагають зберігати зв'язок енергетичним компаніям, пожежним частинам, рятувальникам, лікарням.

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У Мінцифри додали, що, крім супутникового звʼязку, Ілон Маск допомагає Україні системами Tesla Powerwall. Це потужні акумулятори, що дозволяють зберігати зв'язок у найгарячіших точках, попри знеструмлення. Наразі засновник компанії Tesla безоплатно передав Україні близько 50 таких систем.

Starlink – це проєкт SpaceX, який за допомогою мережі супутників надає доступ до широкосмугового інтернету. Швидкість такого інтернету – до 1 Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна у будь-якій точці Землі.