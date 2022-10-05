Агрохолдинг ІМК закрив молочну ферму у Чернігівській області через окупацію та нестачу працівників

Агрохолдинг ІМК вимушено закрив сучасну молочну ферму з 1 тис. голів великої рогатої худоби у Чернігівській області на кордоні з Білоруссю, яка певний час знаходилась під окупацією.

Про це гендиректор агрохолдингу Алекс Ліссітса розповів галузевому аналітичному агентству "Інфагро", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Окупація дуже погано вплинула на корів, які не мали звичного раціону та догляду. Після пережитого періоду більшість поголів'я була хвора і вже непридатна для подальшого виробництва молока, тому ферму довелося закрити", – повідомив голова агрохолдингу.

За його словами, на молочно-товарній фермі ІМК наприкінці 2021 року утримувалося 1014 голів великої рогатої худоби (ВРХ), у тому числі 615 корів. Виробництво молока минулого року становило 4,2 тис. тонн.

Ліссітса констатував, що ця молочна ферма потрапила в окупацію фактично з перших днів російського повномасштабного вторгнення і була відрізана від постачання кормів, ветеринарних препаратів, підприємство не мало можливостей для збуту молока.

"Щодо відродження індустріального молочного скотарства в наших північних малонаселених регіонах я маю великі сумніви, адже нікому працювати на фермах, ніде переробляти молоко і куди його реалізовувати", – додав Ліссітса.

На його думку, в перспективі в Україні виживуть насамперед невеликі сімейні господарства, які мають не більше 100-150 голів ВРХ та просту систему управління.

Читайте також: Виробництво молока в Україні впало з початку року на 15%

ІМК спеціалізується на вирощуванні зернових, олійних культур та виробництві молока в Україні. Обробляє близько 123,3 тис. га землі у Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. Володіє потужностями зі зберігання 554 тис. тонн зернових та олійних культур.

За підсумками 2021 року "ІМК" збільшив чистий прибуток у 2,5 рази порівняно з 2020 роком – до $78,71 млн, показник EBITDA – на 53%, до $110,35 млн, виторг – на 12,6%, до $181,69 млн.

ІМК у 2021 році реалізував 536,10 тис. тонн кукурудзи (-12,2% порівняно з 2020 роком), пшениці – 117,97 тис. тонн (-0,1%), соняшнику – 85,82 тис. тонн ( -1,2%).