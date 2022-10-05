ОЕСР почала переговори про вступ України (оновлено)

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) визнала Україну потенційним членом своєї організації.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Пан Корман (генеральний секретар ОЕСР Матіас Корман, – ред.) сьогодні повідомив, що Організація розпочинає початковий діалог щодо вступу України. Після цього Рада ОЕСР перейде до дискусій і підготовки проєкту дорожньої карти. Також працюємо над якнайшвидшим відкриттям офісу ОЕСР в Україні", – наголосив глава уряду.

Він уточнив, що ОЕСР є так званим "клубом успішних країн", на який припадає понад 62% світового ВВП.

"Прийняття України в коло розвинених держав насамперед є важливим маркером готовності нашої країни до вступу в ЄС та сигналом для іноземних компаній, що Україна – перспективне місце для інвестицій та розвитку бізнесу", – підсумував Шмигаль.

Своєю чергою голова ОЕСР Матіас Корман підтвердив рішення організації визнати Україну потенційним членом.

"Перед тим, як розпочати обговорення вступу та підготувати проєкт дорожньої карти щодо вступу, Рада ОЕСР попросила мене розпочати початковий діалог щодо вступу з Україною", – йдеться у заяві Кормана, яка оприлюднена на сайті організації.

Він зауважив, що початковий діалог щодо вступу покликаний посилити дотримання стандартів ОЕСР з "особливим акцентом на виконанні вимог" Рамкової програми 2017 року для розгляду потенційних членів на вступ до організації.

Після завершення цього початкового діалогу щодо вступу Рада ОЕСР розгляне можливість почати дискусію щодо вступу та підготовку проєкту дорожньої карти вступу.

"Ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашої співпраці з урядом України, спираючись на нашу поточну спільну роботу на підтримку його Національного плану відновлення, в тому числі шляхом якнайшвидшого переміщення нового Офісу зв’язку між ОЕСР та Україною до Києва та шляхом розробки оновленого Плану дій ОЕСР-Україна для підтримки відновлення, реконструкції та реформ", – наголосив Корман.

Як повідомлялося, у липні в Лугано прем'єр-міністр Денис Шмигаль передав від імені України заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку.