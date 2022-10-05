Французька мережа магазинів Decathlon відновить роботу в Україні

Французька мережа спортивних магазинів Decathlon відновила роботу свого інтернет-магазину та готує відкриття магазинів у Києві.

Як повідомили в компанії, 7 жовтня будуть відкриті всі магазини мережі у столиці України – "Decathlon Біличі", "Decathlon Почайна" та "Decathlon Проспект", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Український сайт компанії вже приймає замовлення, з 30 вересня доставка замовлень здійснюється "Новою поштою".

Як повідомлялося, наприкінці червня французька мережа магазинів товарів для спорту Decathlon заявила про призупинення діяльності в Росії. На сайті компанії вказано, що з 27 червня всі магазини Decathlon у Росії та інтернет-магазин тимчасово закриті.

Decathlon відомий як світовий лідер спортивного рітейлу, що спеціалізується на розробці, виробництві та роздрібній торгівлі спортивними товарами більш ніж для 70 видів спорту.

Перший магазин Decathlon в Україні відкрито у березні 2019 року в Києві. У столиці представлено три магазини мережі, а також один – в Одесі. Магазин в Одесі розташований у обстріляному російськими окупантами ТРЦ "Рів'єра", і поки не відновлюватиме роботу.