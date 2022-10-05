Україна може отримати фінансову допомогу від Південної Кореї, – Мінекономіки
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Україна та Південна Корея досягли прогресу в підготовці до підписання Угоди між урядами двох країн щодо фінансової підтримки з боку Фонду співпраці з економічного розвитку (EDCF).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки за результатами телефонної розмови міністерки економіки Юлії Свириденко зі співголовою Корейської частини двосторонньої міжурядової комісії Юн Сонг-доком.
EDCF – урядовий корейський фонд, що допомагає країнам-партнерам, надаючи фінансування для їхнього промислового розвитку та економічної стабільності.
Наразі проєкт відповідної міжурядової угоди перебуває на стадії фіналізації.
"Ми готові розпочати підписання одразу після завершення відповідних внутрішньодержавних процедур", – повідомила Свириденко.
Зі свого боку Юн Сонг-док пообіцяв особисто посприяти якомога швидшому опрацюванню угоди з корейського боку.
Міністерка також підкреслила, що Україна зацікавлена у розвитку двосторонніх економічних відносин з країнами-партнерами, включаючи присутність вітчизняного бізнесу на відповідних ринках та реалізацію ініціатив на взаємовигідних умовах.
Крім того, вона наголосила, що корейські компанії відомі своїм досвідом у реалізації інфраструктурних проєктів, і запропонувала взяти участь у повоєнному відновленні України. Та запросила вже зараз долучатися до інвестиційних можливостей, які має наша країна.
За підсумками телефонних переговорів сторони домовилися про деталізацію інвест- та бізнес-пропозицій в економічних сферах, що є взаємоцікавими для України та Республіки Корея.
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