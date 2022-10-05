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Новини Енергетика
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Енергоатом (1089) електроенергія (2950) Росатом (126) Запорізька АЕС (284)

Росія офіційно підтвердила план анексувати Запорізьку АЕС

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заес,магате

Російські профільні відомства візьмуть під контроль роботу окупованої Запорізької АЕС (ЗАЕС), яка до останнього часу працювала під керівництвом українського персоналу у складі об’єднаної енергосистеми України.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін, пише російський "Коммерсант".

При цьому він не назвав конкретного відомства.

Російський чиновник зазначив, що порядок функціонування станції буде обговорюватися з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі під час його візиту в Москву, анонсованого вчора, 4 жовтня.

Раніше радник генерального директора концерну "Росенергоатом" (входить до складу "Росатома") Ренат Карчаа заявив, що новий гендиректор ЗАЕС може бути призначений під контролем окупаційних російських військ з-поміж "нових співробітників станції".

Своєю чергою у пресслужбі "Енергоатома" повідомили, що в Росії вже створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

"Нікчемні рішення "Росатома" щодо створення товариства "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" з юридичною адресою в Москві є агонією уявного божевільного світу країни-агресора, в якому тепер дійшли до створення псевдопідприємств з назвами українських компаній. Шкода лише, що до нього намагаються затягнути українських атомників ЗАЕС, які вже понад 7 місяців героїчно працюють в окупації", – зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, 30 вересня російські військові затримали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова дорогою від станції до Енергодара. Після втручання МАГАТЕ його звільнили 3 жовтня, дозволивши вийти на підконтрольну Україні територію.

За даними української розвідки, на Запорізькій АЕС вже працювали спеціалісти "Росатома". У серпні в "Енергоатомі" повідомляли про плани "Росатома" відключити ЗАЕС від енергосистеми України та перепідключити станцію до енергосистеми Криму, який наразі реалізується окупантами. 

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.

Автор: Михайло Орлюк
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Мелковато как-то.. Еще пару котлов - и кацапы, пожалуй согласятся и на меньшее? Например, на украинский *** в своей жопе?
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05.10.2022 15:43 Відповісти
ВСУ возьмет Енергодар и ордынцы сами убегут с АЭС!
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05.10.2022 18:30 Відповісти
А що, усе згідно плану, вода в Криму є, електрика ось ось. Бубочка скоро оголосить пєрєміріє.
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05.10.2022 18:47 Відповісти
ПОРА ЗАНЯТЬСЯ АЭС НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ПРИ ЧЁМ ВСЕМИ !!!
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05.10.2022 20:00 Відповісти
"коли ти зрозумієш, чим більше відбереш, тим меньше матимеш"
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05.10.2022 20:24 Відповісти
проста людина, вкрав...
чиновник, незаконно збагатився....
держава, анексувала...
чому так?
все воно називається, ВКРАЛИ, ПОГРАБУВАЛИ, ОТРИМАЛИ ХАБАР!!!!!
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06.10.2022 09:56 Відповісти
 
 