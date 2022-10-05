Співвласник "Альфа Банку" виграв суд про незаконність арешту своєї яхти у Франції

Російський підсанкційний мільярдер Алєксєй Кузьмічов, один з головних акціонерів російського "Альфа-Банку", здобув часткову перемогу у своєму подвійному позові проти французької митниці щодо арешту однієї зі своїх яхт.

Як повідомляє Bloomberg, Паризький апеляційний суд постановив, що дії французької митниці щодо арешту та заморожування яхти La Petite Ourse у прибережному місті Антіб у середині березня були "незаконними" і скасував захід.



Водночас судді вирішили, що другий позов щодо La Petite Ourse II, яка була затримана тижнем пізніше в березні в Каннах, має бути поданий до іншого суду, тому не ухвалили жодного рішення щодо нього.



Тепер цю другу справу має розглянути апеляційний суд у Руані.

Кузьмічов, статки якого за даними Forbes становлять близько $7 млрд, був співзасновником міжнародної інвестиційної групи LetterOne, яка володіє декількома телекомунікаційними групами, але покинув раду директорів фірми в березні.

Як повідомлялося, НБУ в березні позбавив права голосу російських акціонерів "Альфа-Банку" Міхаіла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Алєксєя Кузьмічова (16,32%) та Петра Авена, які потрапили до санкційних списків ЄС, США та Великої Британії.

Після цього в "Альфа-Банку" заявляли, що російські бізнесмени Фрідман та Авен передадуть свої частки резидентам України, яких заздалегідь погодить Національний банк. Однак у підсумку НБУ погодив кандидатуру ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів українського "Альфа-Банку".

Національний банк України також зазначав, що санкції США та Великої Британії проти російського "Альфа-банку", а також низки пов’язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-банк".