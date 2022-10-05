Нацбанк застосував заходи впливу до двох фінкомпаній

Національний банк застосував до двох небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді письмового застереження за порушення валютного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що ТОВ "ФК "Валта Груп" та ТОВ "ФК "Мані Репаблік" несвоєчасно надали інформацію щодо зареєстрованих спеціалізованих реєстраторів розрахункових операцій.

"Це є порушенням вимог пункту 40 постанови правління НБУ від 29 липня 2022 року № 165 "Про особливості регулювання та нагляду за здійсненням діяльності з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі в період дії воєнного стану та внесення змін до постанови правління НБУ", – йдеться у повідомленні.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 28 вересня 2022 року.