Єврокомісія представила план захисту критично важливої інфраструктури ЄС на тлі пошкодження "Північних потоків"

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що диверсія проти газопроводів "Північного потоку" показала, наскільки є вразливими інфраструктури ЄС.

Про це вона зазначила під час виступу на пленарній сесії Європейського парламенту в Страсбурзі, передає Інтерфакс-Україна.



"Вперше в недавній історії ці інфраструктури стали об'єктом нападу. В інтересах усіх європейців посилити захист такої критично важливої ​​інфраструктури. І для цього я представлю план із п'яти пунктів", – повідомила фон дер Ляєн.



Вона озвучила основні ідеї цього плану, наголосивши на необхідності покращення готовності до надзвичайних ситуацій на інфраструктурі. Очільниця Єврокомісії зазначила, що з цією метою ЄК нещодавно розробила нове законодавство щодо посилення стійкості критично важливих європейських об'єктів. Тепер необхідно, щоб законодавці союзу завершили роботу над цим проєктом.



По-друге, необхідно провести стрес-тести інфраструктури, включаючи енергетичний сектор, наголосила вона. По-третє, має бути посилено можливості реагування механізму цивільного захисту.



По-четверте, потрібно краще використовувати можливості супутникового спостереження виявлення потенційних загроз.



"Нарешті, ми маємо посилити нашу співпрацю з НАТО, а також з таким ключовим партнером, як Сполучені Штати, з цих критичних питань", – сказала голова Європейської комісії.

Нагадаємо, що 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Прем’єр-міністри Данії та Швеції публічно заявили, що витоки, ймовірно, є результатом навмисних дій, а не нещасних випадків, а служба безпеки Швеції заявила в заяві в середу, що не можна виключати, "що за цим стоїть іноземна держава". Радник США з національної безпеки Джейк Салліван у вівторок увечері також назвав витоки "явним саботажем".

Але високопосадовці Заходу поки що не приписують напад Росії чи будь-якій іншій країні.

У свою чергу посол Німеччини Анка Фельдгузен не вірить, що російський газопровід "Північний потік-2" в осяжному майбутньому ще почнуть використовувати для постачання природного газу.