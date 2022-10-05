Українці купили у вересні валюти на $170 мільйонів більше, ніж продали, – Нацбанк

Обсяги купівлі населенням України валюти у вересні перевищили обсяги її продажу на $170 млн порівняно зі $106,9 млн у серпні.

Про це свідчать дані Національного банку, передає Інтерфакс-Україна.



Так, "чиста" купівля у вересні була сформована переважно на готівковому ринку – $149,3 млн: купівля порівняно з серпнем зросла з $1,35 млрд до $1,44 млрд, тоді як продаж – з $1,18 млрд до $1,29 млрд.



Згідно з даними регулятора, оборот на офіційному готівковому валютному ринку у вересні вже перевищив 70% довоєнного рівня, тоді як у перші місяці війни після повної заборони він становив менше ніж 5%.



У зв'язку з дозволом Нацбанку наприкінці липня фізособам купувати безготівкову валюту під розміщення її на депозиті щонайменше на три місяці обсяг купівлі населенням безготівкової валюти у вересні зріс до $200 млн із $127,5 млн, тоді як у попередні місяці війни не перевищував $22 млн.



Обсяг продажу населенням безготівкової валюти у вересні знову трохи зменшився – до $180 млн із $198,5 млн у серпні і вперше з початку війни став меншим за обсяг купівлі.



Обсяги операцій із безготівковою валютою у вересні наблизилися до 40% від довоєнного рівня.



Загалом з початку цього року населення продало валюти на $380 млн більше, ніж купило, проте готівкової валюти було куплено на $309 млн більше, ніж продано.