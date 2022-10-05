"Газпром" відновив постачання газу до Італії (оновлено)

Російський "Газпром" відновив транспортування газу територією Австрії, що означає відновлення поставок до Італії.

Про це повідомляє пресслужба "Газпрому", згодом цю інформацію офіційно підтвердила італійська енергетична компанія Eni.

"Газпрому" спільно з італійськими покупцями вдалося знайти рішення щодо формату взаємодії в умовах регулятивних змін, що відбулися в Австрії наприкінці вересня. Австрійський оператор повідомив про готовність підтверджувати транспортні номінації ТОВ "Газпром експорт", що дозволяє відновити постачання російського газу через територію Австрії", – йдеться у повідомленні російської компанії.

"Eni повідомляє, що сьогодні відновлені потоки газу, що постачаються "Газпромом" через Австрію. Відновлення постачання стало можливим завдяки врегулюванню Eni та залученими сторонами обмежень, що випливають із нового законодавства, запровадженого австрійськими регуляторними органами", – зазначається у офіційному повідомленні на сайті італійської компанії.

Читайте також: "Газпром" погрожує припинити постачання газу до Молдови у будь-який момент

Як повідомлялося, із 1 жовтня російський "Газпром" припинив поставки газу в Італію. "Газпром" пояснив, що не зміг здійснити постачання 1 жовтня до Італії, оскільки австрійський оператор відмовився підтверджувати транспортування заявленого обсягу. Відмова відбулася через регулятивні зміни, які сталися в Австрії наприкінці вересня.

Як повідомлялося, у травні італійська Eni погодилась відкрити рахунок в рублях для оплати російського газу попри позицію Єврокомісії. Однак наприкінці серпня "Газпром" скоротив постачання газу до Італії – із 27 млн куб. м до 20 млн куб. м. У Eni вважають, що Італія проживе без російського газу, якщо зима буде теплою. Влада країни планує відмовитися від російського газу до другої половини 2024 року.