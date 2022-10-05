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НБУ (8359) Пишний (85)

Національний банк очолить ексголова "Ощадбанку" Пишний, – нардеп

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

андрій,пишний

Після відставки голови Національного банку Кирила Шевченка його місце займе колишній очільник "Ощадбанку" Андрій Пишний.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк у Telegram.

"Отже, щоб довго не гадали по строках і кандидатах: новим Головою НБУ стане Андрій Пишний. Його кандидатуру внесуть одразу після голосування відставки пана Шевченка найближчим часом", – зазначив він.

За словами нардепа, призначення відбудеться вже цього тижня – у день голосування держбюджету-2023 рік у першому читанні.

Зазначимо, що Андрій Пишний з 2014 по 2019 рік очолював державний "Ощадбанк". Із травня 2022 року є радником чинного голови працління цього банку Сергія Наумова.

Як повідомлялося, напередодні голова Національного банку України Кирило Шевченко подав заяву про відставку. Він пояснив таке рішення проблемами зі здоров’ям. Шевченко очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".

Автор: Юлiя Недашківська
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Зеленi паскуди користуючись тим,що вiйна,пiдгортають усi пiд себя.
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05.10.2022 11:50 Відповісти
Это не под себя - там как раз Шевченко был "под себя", а Пышный - это однокашник и друг Яценюка.
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05.10.2022 14:11 Відповісти
На такие должности с чужого "клана" не берут,тем более Пышный не зарекомендовал себя,как профессиональный менеджер в банковой системе.
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05.10.2022 14:49 Відповісти
ах, як несподянка, довго, лярви, консультувалися, нє?
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05.10.2022 11:53 Відповісти
і між іншім шановний Цензор, це не має бути в рубриці Бізнес. Це жодний бізнес, коли завхоз розставляє свої люди на всі ключові пости в державі, це зговор, узурпація і да - це політика.
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05.10.2022 11:55 Відповісти
Піпецкерс
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05.10.2022 13:38 Відповісти
Пишний взагалі людина Яценюка
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05.10.2022 13:49 Відповісти
Тепер усі банки стануть як Ощад. Тобто настане опа.
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05.10.2022 14:31 Відповісти
Це просто ризинова попа. Такого непрофесіонала Єрмак ставить на НБ. Ждем гривну по 90.
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05.10.2022 19:23 Відповісти
 
 