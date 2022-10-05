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Новини Енергетика
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Угорщина (438) Росія (11643) санкції (3447)

Угорщина домоглася винятків із обмежень цін на російську нафту, – Сійярто

Новини БізнесЦензор Енергетика

сийярто

Угорщина домоглася того, щоб обмеження ціни на російську нафту не застосовувались до трубопровідних поставок і в екстрених випадках – до морських поставок, а також домоглась виключення ядерної енергетики з нового пакета санкцій ЄС проти Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає "Європейська правда".

У вівторок питання нового санкційного пакета обговорювали посли ЄС в Брюсселі.

"Ми завзято вели переговори і досягли того, що стеля цін на нафту не поширюється на трубопровідне транспортування сирої нафти (так ми купуємо сиру нафту, яка потрібна для нашої енергетичної безпеки), а у разі надзвичайної ситуації не поширюється на морське транспортування, яке його замінює", – зазначив глава МЗС Угорщини.

Сійярто додав, що Будапешту "вдалося вивести атомну енергетику з-під санкцій, тож ці санкції не поширюються і на будівництво нової АЕС "Пакш".

Так само, за його словами, жодна установа, яка має важливе значення для співробітництва в галузі ядерних досліджень та розробок, не потрапила до списку санкцій.

"Таким чином, неодноразово запобігали санкційним заходам, які загрожують безпеці угорського енергопостачання та завдають шкоди угорському народу. Ми й надалі так само відстоюватимемо національні інтереси Угорщини", – заявив Сійярто.

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Як повідомлялося, раніше Угорщина офіційно виступила проти запровадження візових обмежень для росіян або ускладнення процедури видачі віз. Крім того, Будапешт обіцяє блокувати нові енергетичні санкції проти РФ.

Під час розгляду останнього санкційного пакету проти Росії Угорщина наполягала на тому, щоб до нього не увійшли обмеження щодо енергетичного імпорту з Росії, а також проти "Газпромбанку". Крім того, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав скасувати вже запроваджені санкції проти Росії.

Угорщина також блокувала запровадження європейських санкцій проти російської нафти, що у підсумку призвело до виключення із санкцій імпорту нафти як до самої Угорщини, так і до низки інших країн.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+3
Єврокоміссія:
- ми пропонуємо встановити максимальну ціну на рассєйську нафту, яка буде продаватися на ринку ЄС на рівні 10 євро!
Угорщина:
- ми категорично проти! ми будемо платити 200 євро!! і ніщо на цьому світі нас не переконає платити меньше!
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05.10.2022 13:21
+2
чесно говоря... это уже болезненная клиника.... один голос против 100, и не может решать за 100...
а вот 100 спокойно могла б и проигнорировать одну уйню...
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05.10.2022 11:04
+2
Непорядний Орбан, непорядна країна. Але розплата неминуча...
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05.10.2022 12:08
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****** эти венгры в конец.
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05.10.2022 10:22 Відповісти
Єврокоміссія:
- ми пропонуємо встановити максимальну ціну на рассєйську нафту, яка буде продаватися на ринку ЄС на рівні 10 євро!
Угорщина:
- ми категорично проти! ми будемо платити 200 євро!! і ніщо на цьому світі нас не переконає платити меньше!
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05.10.2022 13:21 Відповісти
Після вступу до ЄС, сподіваюсь Україна кожен тиждень буде ставити питання про виключення Угорщини. Нам такі зрадники під боком не потрібні
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05.10.2022 11:01 Відповісти
Не нужно об этом говорить. До тех пор пока Украина будет в ЕС, рашки не будет вовсе.
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05.10.2022 13:49 Відповісти
чесно говоря... это уже болезненная клиника.... один голос против 100, и не может решать за 100...
а вот 100 спокойно могла б и проигнорировать одну уйню...
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05.10.2022 11:04 Відповісти
Непорядний Орбан, непорядна країна. Але розплата неминуча...
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05.10.2022 12:08 Відповісти
Орбан, роби вже кремлівський камінг аут
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05.10.2022 12:33 Відповісти
та ми в курсі шо ви підори.
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05.10.2022 13:11 Відповісти
Цікаво, хто ж буде будувати ту АЕС, коли кацапам прийдуть гайки?
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05.10.2022 13:25 Відповісти
от вам і принцип одностайності - купили одного і порядок!
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05.10.2022 13:33 Відповісти
Неплохо пристроились ЕС их финансирует, Украина их защищает, а РФ снабжает газом в 3-4 раза дешевле "рыночных" при том в объемах значительно привышающих их потребности на чем прокручиваются миллиарды евро.Тевро.Такони еще рот открыли на Закарпатье, тоже небойсь хотели освободить кого то.
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05.10.2022 13:37 Відповісти
Русня купила їх з потрохами всього за "відстрочку платежів" на 1 млрд $ - дешево продались (відсрочка не значить що не треба платити - русня потім втридорого верне собі).

А репутацію підмочили добряче - ЄС задумається про багато программ фінансування (гранти і т.д.) "орбановської" Угорщини.
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05.10.2022 14:39 Відповісти
Одного дня допомога може знадобитися саме Угорщині, а в когось іншого раптом знайдуться "національні інтереси". Сіярти-міярти гадають їхня улюблена рашка вічна?
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05.10.2022 15:02 Відповісти
І надодачу, це ж якої тре бути падлюкою, щоб хизуватися, що вивели рашкованську атомну енергетику з-під санкцій в той самий час, коли рашка займається ядерним тероризмом?
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05.10.2022 15:05 Відповісти
Все зрозуміло. Борг 2 ярди. Орбан не платив, бо з корешками нею торгує. А тепер згідний платити " пмо взрослому" без обмеження ціни. Бабушка української корупмції теж хіхікала, бо була винна півярда зелені за газ.
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05.10.2022 16:15 Відповісти
 
 