Греція та Кіпр підтримали обмеження цін на російську нафту, – ЗМІ

Кількість країн-членів ЄС, які виступають проти обмеження цін на закупівлю російської нафти, зменшилася: Греція та Кіпр тепер підтримують цей крок, проти лишається лише Мальта.

Про це повідомляє Euractiv, передає Європейська правда.

Європейський Союз прагне узгодити восьмий пакет санкцій до саміту лідерів ЄС у Празі наприкінці цього тижня, щоб запровадити заходи у відповідь на анексію Росією чотирьох областей України. Серед пропонованих заходів міститься й запровадження граничної ціни на російську нафту.

Греція, Кіпр і Мальта протягом останніх тижнів висловлювали занепокоєння, що обмеження на транспортування російської нафти непропорційно вдарить по їхній економіці. Але під час зустрічі послів ЄС у Брюсселі 3 жовтня, за словами поінформованих співрозмовників Euractiv, Афіни й Нікосія зняли свою опозицію – таким чином Мальта залишилася єдиною в ЄС, хто виступає проти.

Водночас Угорщина, яка протягом місяців гальмувала затвердження санкцій ЄС, не висловила серйозних заперечень проти нового пакету. Хоча, не виключають джерела Euractiv, вона може зробити це пізніше.

Згідно з поточним проєктом санкцій, йдеться про запровадження заборони на транспортування російської нафти, але з виключенням для нафти, ціна якої дорівнює або нижче рівня, встановленого країнами "Групи семи".