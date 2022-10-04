Австрія дозволила українським біженцям безкоштовно їздити громадським транспортом до кінця жовтня

Національний залізничний оператор Австрії BB підтвердив, що українські біженці можуть продовжувати користуватися громадським транспортом безкоштовно до кінця жовтня.

Про це пише Die Presse, передає Європейська правда.

Для користування транспортом українці мають пред'явити проїзний документ, що підтверджує їхній статус.

Крім того, до 31 жовтня українські біженці можуть безоплатно користуватися послугами Wiener Linien – компанії, що управляє більшою частиною мережі міського транспорту у Відні, та громадським транспортом Verkehrsverbund Ostregion (VOR).

Однак із листопада безплатно зможуть їздити тільки українські біженці, які вперше прибувають до Австрії.

Оголошення про це було зроблено 4 жовтня у Відні після консультації з Міністерством транспорту.

Міський радник Петер заявив, що рішення про продовження пропозиції на Wiener Linien "відповідає загальнонаціональному рішенню ÖBB".

За даними ÖBB, оператор видав близько 390 тис. безкоштовних квитків українським біженцям від початку війни в лютому.