1 786 2
У США хочуть збудувати найбільший завод із виробництва мікрочіпів за $100 мільярдів
Новини БізнесЦензор Технології
Американська компанія Micron Technology планує інвестувати до $100 млрд протягом 20 років у будівництво найбільшого на території США заводу з виробництва мікрочіпів.
Про це йдеться в повідомленні Micron, передає Інтерфакс-Україна.
Як повідомляється, перший етап інвестицій у розмірі $20 млрд буде реалізовано до кінця поточного десятиліття.
Завод у місті Клей (штат Нью-Йорк) створить 50 тис. нових робочих місць у регіоні, включаючи 9 тис. робочих місць на заводі. Потужності будуть на 100% забезпечені паливом із відновлюваних джерел електроенергії.
Як очікується, влада Нью-Йорка нададуть компанії різні стимулюючі заходи в обсязі $5,5 млрд.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жива1008ом альфа омега зеро 71aef17d
показати весь коментар04.10.2022 21:41 Відповісти Мені подобається 0
Жива1008ом альфа омега зеро 71aef17d
показати весь коментар04.10.2022 21:49 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...