Газопостачання відновлено в 67% деокупованих населених пунктів, – ОП
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Газопостачання відновлено в 67% деокупованих населених пунктів, тоді як електроенергією забезпечено 976 населених пунктів.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.
За словами Тимошенка, водопостачання та водовідведення відновлено майже в 1 тис. населених пунктах, послуги мобільного зв'язку та інтернету – у 950, фінансові послуги – у 922.
Тимошенко додав, що навчальні заклади відновили роботу у 981 населеному пункті, а на деокупованих територіях відновили роботу 933 медичні установи.
Усього ж деокуповано 1 534 населені пункти.
Тимошенко повідомив, що у Харківській області, після розмінування території, продовжується робота з відновлення мереж у Балаклії. На сьогоднішній день заживлено понад 13 тис. абонентів. Також вже підключені до світла абоненти сіл Черкаська Лозова, Слобідське та Кутузівка. Продовжуються роботи щодо відновлення газопостачання у деокупованих населених пунктах.
За словами Тимошенка, в Миколаєві комунальники відновлюють постраждалі об'єкти від російських обстрілів 30 вересня, зокрема, того ж дня відновили електропостачання, тоді як після удару росіян ракетами "Іскандер М" по Дніпру рятувальники вже вивезли 190 тонн зруйнованих конструкцій, розпочато заміну вікон та засклення, продовжується ремонт покрівель.
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