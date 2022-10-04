Голова Нацбанку України подав у відставку
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Голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко подав заяву про відставку.
Як повідомляє пресслужба НБУ, Шевченко пояснив таке рішення проблемами зі здоров’ям.
"В силу причин, пов'язаних зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду голови НБУ. Я звернувся до президента України з проханням прийняти мою відставку", – цитує пресслужба НБУ заяву Шевченка.
"З перших днів в НБУ я був передусім антикризовим менеджером – і виконав свою місію: забезпечив безперебійну роботу фінансової системи в надскладний час повномасштабної війни. Війна стала ще одним важким іспитом для нашої команди та мене особисто – і ми його гідно склали... Тим, хто прийде після мене, я передаю банківську систему сильною, капіталізованою, стійкою", – додав голова Нацбанку.
Водночас до ухвалення відповідних рішень Верховною Радою про звільнення та призначення на посаду голови Національного банку, правління НБУ продовжить виконувати свої функції у поточному складі.
Як повідомлялося, Кирило Шевченко очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього Шевченко з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".
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Вот по Бене известно в цифрах сколько наворовано. Его ждут не дождутся в американском суде.
А вот Гонтарева
работает старшим научным сотрудником Института глобальных отношений при Школе государственной политики в Лондонской школе экономики .
В конце 2019 года американское издание Financial Times включило Валерию Гонтареву в перечень самых влиятельных женщин в мире.
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По состоянию на июнь 2021 года основным акционером Первого инвестиционного банка (PINbank) является президент московского футбольного клуба ЦСКА и совладелец компании VS Energy International Group Евгений Гинер (88,89%).
Гинер не только плотно связан с российским криминалитетом и ФСБ, он возглавляет совет директоров «ТОК групп» (которую связывают с «МРСК Северного Кавказа» Каитова), Гиннер является одним из директоров в совете «Технопромэкспорта» (структуры «Ростеха»)
А теперь внимание Ростех - российская государственная корпорация, производящая вооружение и военную технику!