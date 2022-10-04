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Новини Фінанси
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НБУ (8358) відставка (194) Шевченко Кирило (151)

Голова Нацбанку України подав у відставку

Новини БізнесЦензор Фінанси

шевченко

Голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко подав заяву про відставку.

Як повідомляє пресслужба НБУ, Шевченко пояснив таке рішення проблемами зі здоров’ям.

"В силу причин, пов'язаних зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду голови НБУ. Я звернувся до президента України з проханням прийняти мою відставку", – цитує пресслужба НБУ заяву Шевченка.

"З перших днів в НБУ я був передусім антикризовим менеджером – і виконав свою місію: забезпечив безперебійну роботу фінансової системи в надскладний час повномасштабної війни. Війна стала ще одним важким іспитом для нашої команди та мене особисто – і ми його гідно склали... Тим, хто прийде після мене, я передаю банківську систему сильною, капіталізованою, стійкою", – додав голова Нацбанку.

Водночас до ухвалення відповідних рішень Верховною Радою про звільнення та призначення на посаду голови Національного банку, правління НБУ продовжить виконувати свої функції у поточному складі.

Як повідомлялося, Кирило Шевченко очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього Шевченко з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+4
до этого печатали много денег. теперь, видимо, будут печатать очень много денег.
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04.10.2022 20:09
+4
Може Коломойського на Нацбанк кинути? Ото вже Беня душу відведе. Заодно Зеля всі борги йому віддасть...
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04.10.2022 22:31
+3
повністю був залежний від клоунів тому приймав всі їх дибільні рішення в т.ч. популіські , тепер у нас по 4 курса валют, 50 % банківської системи в руках тупих чинуш, створив касту банківських пільговиків з кредитами по 3-5%, саботував санкції аж 7 міс. і напечатав дофігіща грн.
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04.10.2022 21:06
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з тонучого корабля втік)
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04.10.2022 20:04 Відповісти
Не треба знущатись з людини. Каже ж - здоров"я поклав на роботі
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04.10.2022 21:40 Відповісти
Так сказать можно что угодно, а вот, как на самом деле было - вопрос?
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04.10.2022 22:41 Відповісти
Добрыня Вы
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04.10.2022 22:51 Відповісти
до этого печатали много денег. теперь, видимо, будут печатать очень много денег.
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04.10.2022 20:09 Відповісти
повністю був залежний від клоунів тому приймав всі їх дибільні рішення в т.ч. популіські , тепер у нас по 4 курса валют, 50 % банківської системи в руках тупих чинуш, створив касту банківських пільговиків з кредитами по 3-5%, саботував санкції аж 7 міс. і напечатав дофігіща грн.
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04.10.2022 21:06 Відповісти
Повністю був співучасником в команді клоунів.
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05.10.2022 10:28 Відповісти
Верните Гонтареву
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04.10.2022 22:07 Відповісти
А что, уже закончилось у неё наворованное бабло???
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04.10.2022 22:45 Відповісти
Что конкретно наворовано? В цифрах и фактах, пжлста.

Вот по Бене известно в цифрах сколько наворовано. Его ждут не дождутся в американском суде.

А вот Гонтарева

работает старшим научным сотрудником Института глобальных отношений при Школе государственной политики в Лондонской школе экономики .

В конце 2019 года американское издание Financial Times включило Валерию Гонтареву в перечень самых влиятельных женщин в мире.
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05.10.2022 13:09 Відповісти
Може Коломойського на Нацбанк кинути? Ото вже Беня душу відведе. Заодно Зеля всі борги йому віддасть...
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04.10.2022 22:31 Відповісти
ПЕРЕТРУДИЛСЯ БЕДНЯГА, РАБОТАТЬ ПОЧТИ ВСЮ ЖИЗНЬ С ЦИФРАМИ СИДЯ В КРЕСЛЕ НА ОГРОМНОЙ ЗАРПЛАТЕ - ЭТО ВАМ НЕ ЦАЦКИ-ПЕЦКИ
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05.10.2022 09:20 Відповісти
Он просто не вписался в ЗЕкоманду. Они сами на это намекают.
Нужен 100% свой человек
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05.10.2022 13:11 Відповісти
ПАО «Первый инвестиционный банк» в Украине контролируется российским бизнесом (Лужниковская ОПГ) и получает сибсидирование от Национального Банка!
По состоянию на июнь 2021 года основным акционером Первого инвестиционного банка (PINbank) является президент московского футбольного клуба ЦСКА и совладелец компании VS Energy International Group Евгений Гинер (88,89%).
Гинер не только плотно связан с российским криминалитетом и ФСБ, он возглавляет совет директоров «ТОК групп» (которую связывают с «МРСК Северного Кавказа» Каитова), Гиннер является одним из директоров в совете «Технопромэкспорта» (структуры «Ростеха»)
А теперь внимание Ростех - российская государственная корпорация, производящая вооружение и военную технику!
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05.10.2022 12:24 Відповісти
 
 