Голова Нацбанку України подав у відставку

Голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко подав заяву про відставку.

Як повідомляє пресслужба НБУ, Шевченко пояснив таке рішення проблемами зі здоров’ям.

"В силу причин, пов'язаних зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду голови НБУ. Я звернувся до президента України з проханням прийняти мою відставку", – цитує пресслужба НБУ заяву Шевченка.

"З перших днів в НБУ я був передусім антикризовим менеджером – і виконав свою місію: забезпечив безперебійну роботу фінансової системи в надскладний час повномасштабної війни. Війна стала ще одним важким іспитом для нашої команди та мене особисто – і ми його гідно склали... Тим, хто прийде після мене, я передаю банківську систему сильною, капіталізованою, стійкою", – додав голова Нацбанку.

Водночас до ухвалення відповідних рішень Верховною Радою про звільнення та призначення на посаду голови Національного банку, правління НБУ продовжить виконувати свої функції у поточному складі.

Як повідомлялося, Кирило Шевченко очолював Нацбанк України з липня 2020 року. До цього Шевченко з 2015 року працював головою правління "Укргазбанку".