Аграрний комітет просить додаткові 10 мільярдів на підтримку фермерів

Комітет з питань аграрної та земельної політики просить додаткові 10,4 млрд грн на фінансову підтримку аграріїв та 500 млн грн – для надання кредитів фермерським господарствам.

Такі пропозиції змін до проекту бюджету на 2023 рік просять внести депутати парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики. Відповідне рішення члени Комітету ухвалили під час засідання 30 вересня.

"Ми розуміємо, що сьогодні держава живе в екстремальних умовах, і більшість витрат мають бути спрямовані на оборону. Однак сьогодні аграрії – це основа економіки. 200 млн грн на фінпідтримку аграріїв, які закладені в проєкті бюджету, – це надзвичайно мало. Тому сподіваємося, що нас почують і видатки на підтримку аграріїв будуть збільшені", – зазначив голова Комітету, народний депутат Олександр Гайду.

Відповідні звернення аграрний комітет спрямував до Комітету з питань бюджету, Кабінету міністрів та Міністерства фінансів України.

Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення програми підтримки аграріїв були призупинені – кошти спрямували на оборону. Продовжує працювати програма кредитування "Доступні кредити 5-7-9%".

Як повідомлялося, в цілому за 2022 рік станом на сьогодні 33,63 тис. аграріїв залучили кредитів на 62,51 млрд грн. Із них під посівну кампанію до 1 червня – на суму 38,55 млрд грн. Із 1 червня по сьогодні – 23,96 млрд грн.