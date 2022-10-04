Кабмін ініціював скасування угоди про уникнення подвійного оподаткування з Білоруссю
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Кабінет міністрів схвалив проєкт закону про припинення дії міжурядової Угоди з Республікою Білорусь про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Відповідна угода була підписана 24 грудня 1993 року в Ашгабаті та ратифікована Верховною Радою України 20 грудня 1994 року.
"Метою законопроєкту є припинення дії міжнародного міжурядового договору з Республікою Білорусь, що сприятиме прискоренню згортанню економічних і фінансових зв’язків з РБ як державою-союзницею країни-агресора в повномасштабній війні проти України", – зазначається у повідомленні.
Прийняття закону дозволить припинити застосування норм, встановлених зазначеною угодою, що сприятиме:
- недопущенню поповнення бюджету країни, що сприяє агресору, шляхом надання Україною пільгових умов оподаткування для резидентів РБ, що здійснюють діяльність в Україні. Після припинення дії угоди до всіх доходів резидентів РБ, одержаних з джерел в Україні, буде застосована загальна ставка оподаткування − 15%, встановлена Податковим кодексом, замість пільгової ставки, встановленої угодою: 10% − на проценти;
- недопущенню втрат бюджету України через зарахування податку, сплаченого в РБ резидентами України, що здійснюють діяльність у РБ;
- звільненню України від взятих на себе зобов’язань щодо обміну інформацією з РБ з податкових питань.
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