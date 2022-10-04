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НАБУ (1374) допит (15) Коломойський (1726) Укрнафта (776)

Коломойський приїхав на допит у НАБУ, − ЗМІ. ФОТО

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коломойский

У вівторок, 4 жовтня, мільярдер Ігор Коломойський прибув у київський офіс Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Як повідомляє Bihus.Info, Коломойський перебував в НАБУ приблизно 45 хвилин, у цей день мав відбутися його допит.

Журналісти також оприлюднили фото мільярдера, який приїхав до офісу НАБУ з кортежем та охороною.

Коломойський приїхав на допит у НАБУ, − ЗМІ 01

Нагадаємо, у середині вересня детективи НАБУ провели обшук за місцем проживання Ігоря Коломойського в Буковелі.

Обшук стосувався провадження про заволодіння майном і коштами компанії "Укрнафта" на майже 13 млрд грн у 2015 році.

Крім того, на початку вересня антикорупційні органи оголосили підозри в цій справі колишнім менеджерам "Укрнафти". Ігор Коломойський наразі не має статусу підозрюваного.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+7
А я вот интересуюсь, он лишен гражданства, не пора ли его депортировать, сколько времени прошло?
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04.10.2022 22:09
+7
Кстати Коломойский является партнером Лужниковской ОПГ в Днепроспецстали, а в 2014 году 30% передали Медведчуку. Короче Коломойский плотно и давно работает с российским криминалитетом и ФСБ.
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04.10.2022 22:37
+2
клоуни повністю стали раком перед бенею, тут скоріш за все гандон приїхав на кастинг нової маріонетки глави НАБУ
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04.10.2022 22:29
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04.10.2022 19:02 Відповісти
А я вот интересуюсь, он лишен гражданства, не пора ли его депортировать, сколько времени прошло?
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04.10.2022 22:09 Відповісти
клоуни повністю стали раком перед бенею, тут скоріш за все гандон приїхав на кастинг нової маріонетки глави НАБУ
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04.10.2022 22:29 Відповісти
Кстати Коломойский является партнером Лужниковской ОПГ в Днепроспецстали, а в 2014 году 30% передали Медведчуку. Короче Коломойский плотно и давно работает с российским криминалитетом и ФСБ.
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04.10.2022 22:37 Відповісти
фактично як і будь-який "український" олігарх, ахметов на приклад "суку православную" утримував не тому ж що йому та курва подобалася "харошіє люді попросілі" за це пообіцяли розібратися з усілякими там активістами і взагалі "ви, ребята, держитесь нас, і все будет, как ви любітє"
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05.10.2022 02:11 Відповісти
Да нихрена ему не будет, еврей он и в Африке еврей, выкрутится, и выйдет сухим из воды. Ну разве это ему впервой???
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04.10.2022 23:06 Відповісти
він невдячний єврєй, а невдячним не можна бути нікому.
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05.10.2022 02:12 Відповісти
і скільки мільярдів тепер поверне Українська держава Бєнє після цього "допиту"? нащо це шоу, зрежисоване, скоріш за все в ОП? невже вам, мерзота, бракує доказів та фактів, що Бєня міжнародний злодій? Чи вам аргументи американського ФБР до вашої ЗЕленої дупи? Тупорилому піплу па-тєлєку, в "марафонє єдінства" тепер будуть тижднями крутити новину про "допит Бєні", а в реалі Бєня отримає від кишенькового преЗЕдента чергові мільярди... Ловкость рук і нікакова машеннічєства - піпл задоволений "барьбой с алігархамі", Бєня задоволений новими мільярдамі від влади, а влада задоволена ростом рейтингів та тим, що тупоголові ЗЕлені какієразніци будуть наввипередки доказувати, що клоун "дапрасіл самого Бєню"...
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04.10.2022 23:59 Відповісти
теж мені досягення, в такому разі Порошенко ще крутіший, бо він зміг бєню виперти з країни.
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05.10.2022 02:13 Відповісти
ІІІІІІІІІІІ , що ???
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05.10.2022 08:19 Відповісти
приехал кофе пить
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05.10.2022 09:22 Відповісти
Чому це оманськекнурячестерво , ще не вбуцегарні ?Скільки воно ще буде здавати і нищити Україну?Израїльский МОССАД,заберіть всесвітньогозлодія а всі інші і самі повтікають...
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05.10.2022 09:52 Відповісти
Беня недоторканний,хрещений батько зеленоi мафii.
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05.10.2022 10:47 Відповісти
очередной блевотный зеленый цирк --- имитация следствия . чтобы пархатого в США не выдавать
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05.10.2022 11:49 Відповісти
 
 