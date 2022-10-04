Світовий банк покращив прогноз зростання економіки України в наступному році

Світовий банк (СБ) підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2023 році з 2,1% до 3,3%.

Про це повідомляється в опублікованому 4 жовтня звіті Economic outlook, передає Інтерфакс-Україна.

Також покращено оцінку економіки поточного року: якщо в червні СБ очікував падіння на 45,1%, то тепер – на 35%.

Крім того, у звіті наведено прогноз зростання ВВП на 2024 рік – 4,1%.

"Очікується, що зростання відновиться в 2023 році, але залишиться слабким, а зусилля по відновленню наберуть обертів до кінця прогнозованого періоду", – зазначається в документі.

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СБ очікує, що наслідки війни відбиватимуться за межами короткострокової перспективи, оскільки економічна діяльність буде підірвана руйнуванням виробничих потужностей, збитком для орних земель та скороченням пропозиції робочої сили, особливо якщо біженці не повернуться. На думку банку, це стає все вірогіднішим у міру того, як війна стає все більш небезпечною й затягується, а біженці налагоджують своє життя в країнах, що їх приймають.

Виходячи з глобальної риси бідності у розмірі $6,85 на особу на день, прогнозується, що бідність в Україні зросте з 5,5% у 2021 році до 25% у 2022 році з високими ризиками погіршення оцінки, якщо ситуація з війною та енергетичною безпекою погіршиться. Крім того, очікується, що втрати в навчанні, спричинені пандемією, будуть посилені війною з огляду на руйнування шкіл та зрив шкільного навчання.

Для Росії на цей рік СБ також покращив оцінку спаду з 8,9% до 4,5%, проте погіршив на наступний рік з 2% до 3,6%, очікуючи на невелике зростання на 1,6% у 2024 році.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк спрогнозував падіння ВВП України у другому півріччі на 37,5%.

Нагадаємо, за даними Держстату, реальний ВВП України у 2021 році збільшився на 3,4% порівняно із 2020 роком.