Попит на військові облігації Мінфіну впав до мінімуму з початку повномасштабної війни

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 4 жовтня, змогло залучити до держбюджету лише 44,53 млн грн.

Як свідчать дані Мінфіну, менше цієї суми з початку повномасштабної війни вдалося залучити лише 6 вересня (47,35 млн грн).

Попри падіння попиту ставки за цінними паперами залишилися незмінними.

Зокрема, від продажу шестимісячних облігацій під 12% річних вдалося залучити 16,6 млн грн, а від розміщення річних ОВДП під 14% річних – лише 14,52 млн грн.

Водночас від продажу півторарічних облігацій під 16% річних надійшло 13,41 млн грн.

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Як повідомлялося, Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 27 вересня, змогло залучити до держбюджету 574,99 млн грн (в еквіваленті).

При цьому ОВДП на понад 300 мільйонів гривень з цієї суми викупило Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Водночас Національний банк України (НБУ) з початку вересня вже викупив "військові облігації" уряду за рахунок емісії гривні на 30 млрд грн.

Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні. Однак Міністерство фінансів відмовляється суттєво підвищувати ставки за ОВДП.