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Європарламент затвердив єдиний стандарт зарядних пристроїв для смартфонів і планшетів

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зарядка

Європейський парламент затвердив нові правила, які запроваджують єдиний стандарт зарядних пристроїв для невеликих електронних гаджетів, таких як смартфони та планшети.

Про це пише Європейська правда.

Новий закон означає, що починаючи з осені 2024 року USB type-C буде стандартним зарядним портом для смартфонів, планшетів, електронних книг, клавіатур, комп'ютерних мишей, GPS-пристроїв, цифрових камер, гарнітур і навушників, ручних відеоігрових консолей і портативних колонок.

Починаючи з 2026 року USB-C стане нормою і для зарядних пристроїв для ноутбуків.

Згідно з новими правилами, споживачам більше не потрібно буде купувати різні зарядні пристрої щоразу, коли вони купують новий пристрій, оскільки вони зможуть використовувати один єдиний зарядний пристрій для цілої низки малих та середніх портативних електронних пристроїв.

Всі пристрої, які підтримують швидку зарядку, тепер матимуть однакову швидкість зарядки, що дозволить користувачам заряджати свої пристрої з однаковою швидкістю за допомогою будь-якого сумісного зарядного пристрою.

Рада ЄС повинна буде офіційно затвердити директиву до її публікації в Офіційному журналі ЄС. Вона набуде чинності через 20 днів після публікації.

Потім держави-члени матимуть 12 місяців для транспонування правил і 12 місяців після закінчення періоду транспонування для їх застосування. Нові правила не поширюватимуться на продукцію, розміщену на ринку до дати застосування нових правил.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+8
Як кому? Пороху звичайно!
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04.10.2022 19:18
+4
В звичайних USB та mini/microUSB є 3 сторони:

Вмикаєш - неправильно, перевертаєш - неправильно, ще раз перевертаєш - ну нарешті!

В typeC байдуже, якою стороною вмикати, наосліп..
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04.10.2022 20:47
+4
Так, а якщо руки трусяться то може бути і 5 сторін і 7 ..
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04.10.2022 21:25
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монополією *******...а кому належить патент розробки type C ?
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04.10.2022 19:01 Відповісти
Як кому? Пороху звичайно!
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04.10.2022 19:18 Відповісти
щоб не часом. Добре, як не китайцям.
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04.10.2022 20:30 Відповісти
Привіт радянщина ? )
Кому MicroUSB не догодило.
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04.10.2022 20:13 Відповісти
В звичайних USB та mini/microUSB є 3 сторони:

Вмикаєш - неправильно, перевертаєш - неправильно, ще раз перевертаєш - ну нарешті!

В typeC байдуже, якою стороною вмикати, наосліп..
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04.10.2022 20:47 Відповісти
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04.10.2022 21:06 Відповісти
Так, а якщо руки трусяться то може бути і 5 сторін і 7 ..
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04.10.2022 21:25 Відповісти
от шести до двенадцати )))))
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04.10.2022 22:11 Відповісти
Уравніловка боком виходе - перевірено радянщиною.
У кожного виробника був свій стандарт, тепер навіть Apple повинен перейти на USB C.
Добра він адмін методів не чекай, бо це не природний ринковий метод відсіювання.
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05.10.2022 01:01 Відповісти
це абсурд

так можна дійти до того що у кожного виробника буде свій стандарт розетки, свій стандарт напруги і частоти, свої стандарти флеш-пам'яті, підключення моніторів, навушників і тд.

Це нічого доброго окрім зайвого гемору і зайвих грошей користувача не дає. Чим і користувався apple. Навіть свій стандар нанчірки від пилу зробили))))

Стандартизація як раз потрібна. Саме вона дала можливість користуватись компакт-дисками, дівіді, аудіокасетами і тд. Дала можливість підключати різні монітори до різних ПК, а не тільки самсунг до самсунгів. З мобільними телефонами вона просто запізнилися, томущо компаніі таким чином виманювали мільярди доларів у споживача... хоча це абсурд що ви не можете вставити навушникі Самсунг у Айфон, чи не можете зарядити зарядним пристроєм будь який телефон без танців з бубном. Тому не розумію до чого тут радянщина? Радянський союз доречі ******** робити абсурдні речі в плані стандартизації. Несумісні з європейськими розетки, залізничну колію, патрони і таке інше.
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05.10.2022 03:05 Відповісти
По перше радянський союз копіював як технології так і стандарти, по друге те що треба було стандартизувати те було стандартизована - порти підключення системних блоків компютерів в моніторів по всьому світу, вони зараз однакові завдяки РИНКОВИМ причинам, а не адмін указам ООН чи іншим держ і надержавним структурам. Завдяки ринку ми маємо Windows, його ніхто не навязував своїми наказами, він виграв боротьбу з конкурентами.
Не треба плутати причини з наслідками.
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05.10.2022 14:20 Відповісти
ну спробуйте радяньску вілку в європейську розетку пихнути) або на потязі радянському проїхати по європейській колії ну і т.д.

С приводу віндоус - так це ви плутаєте. Щоб установити Вінду користувачу не треба купляти спеціальний компьютер зі спеціальними комплектуючими та спеціальні розйоми купляти, які тільки під вінду будуть працювати. Відчуваєте різницю? )))) Вінду можна поставити на будь-який ПК. Як і Лінус чи іншу ОС. І це гарно.

про ринокві причини - орнув)

Якби дати волю виробникам і не тримати їх у рамках антимонопольних та стандартів - то це був би жах, накшталт того що пробує еппл зробити. Свій розйом замість юсб, свої стандарти усього і все воно несумісне з іншими виробниками. Бо вочевидь так вигідніше виробнику і бренду, але не користувачу. Мало того, вони б усі скидували бруд прямо у воду, повітря і тд. Бо по РИНКОВИМ ПРИЧИНАМ так вигідніше) І автомобілі до сих пір були не Євро 4 чи 5, а пекельна піч азовсталі на колесах )

Тому не бачу нічого паганого в тому, щоб виробники зібралися під наглядом експертів та визначилися які стандарти кращі, перспективніші та комфортніші у використанні
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06.10.2022 04:03 Відповісти
С приводу віндоус - так це ви плутаєте. Щоб установити Вінду користувачу не треба купляти спеціальний компьютер зі спеціальними комплектуючими та спеціальні розйоми купляти, які тільки під вінду будуть працювати. Відчуваєте різницю

Ніякої плутанини. Завдяки РИНКОВИМ законам, а не наказам ООН чи єврокомісій Вінда стала лідером ринку.

Свій розйом замість юсб, свої стандарти усього і все воно несумісне з іншими виробниками. Бо вочевидь так вигідніше виробнику і бренду, але не користувачу. Мало того, вони б усі скидували бруд прямо у воду, повітря і тд. Бо по РИНКОВИМ ПРИЧИНАМ так вигідніше

Друже це тобі не радянський союз щоб у воду скидувати що попало, на Заході за це садять до буцегарні. Не слід плутай закони і спробу уравняти всіх під один стандарт - це та ж сама монополія з боку держорганів ЄС.
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06.10.2022 16:50 Відповісти
так я як раз і не плутаю. Закони це є закони. І стандартизація - це теж закон. Як і закон про працю, наприклад. І щоб це відбулося було пролито багато крові. Бо сам по собі бізнес - то жорстока річ. І якщо дозволити законом викристовувати рабів, то хтось буде це робити. Та й зараз, те що робиться у Китаї чи Африці - дуже часто страшні речі, в тому числі з дітьми. І все це заради наживи, і щоб потім гарненький айфончик чи ще якась хрінь з'явилася у когось у руці, у когось кому пощастило не народитися у Африці) Я до чого це веду.. до того, що стандартизація потрібна. Так, віндоус став лідером ринку через ринокові причини, але ж і правила були для усіх рівні. Стандартизація як раз і не дає комусь грати не за правилам. Хочеш строїти завод? Будь добрий не зливай бруд у річку. Але ж вигідніше і дешевше було б зливати - але є стандарт, закон і тд. І вже не вигідно зливати, бо буде атата. Те ж саме і з стандартами двигунів, літаків і тд і тп. Звісно стандартизація можеі нашкодити, якщо зловживати нею або використовувати якійсь компанії на користь. Але це вже не стандартизація, це корупція. Тут ми українці експерти, нажаль )))

То ж основне питання, чи стандартизація TypeC це корупція? Чи все ж таки це щось накшталт USB, CD, DVD і тд?

Як на мене то другий варіант. Компанії будуть вимушені робити те що комфортно для користувача, і не будуть мати монополії на це. Наприклад людина купуючи айфон зможе не купувати їх наддорогущій зарядний пристрій, а купить якийсь інший. Тож це гарно, це конкуренція, єплу доведеться щось з тим робити, щоб продавати і свої зарядні пристрої. Тож будуть чи ціни зменьшувати чи ще якісь рішення приймати ну і тд. Не бачу в цьому нічого поганого.
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08.10.2022 05:44 Відповісти
Micro-USB давно уже двухсторонние кабели

Ничего сложного
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05.10.2022 12:10 Відповісти
єто как?
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08.10.2022 05:46 Відповісти
Тайп С, конечно, хорошо, но если к 26-му году придумают стандарт посовременнее??? Тогда как? Прогресс стой, раз-два!
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04.10.2022 22:05 Відповісти
я думаю он будет в таком же форм факторе, просто будет как и с USB - называться TypeC-2 TypeC-3 и так далее. Не вижу проблемы. Это явно лучше чем если каждый производитель будет лепеить свой разъем, чтобы выгребать деньги с пользователя и доставлять ему помимо этого еще и неудобства.
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05.10.2022 03:08 Відповісти
А скільки всього разємів для смартфонів і планшетів - 2, 3 ? 😆 Біда, біда.
Думаю єврокомісія просто хоче Apple на місце поставити по проханню деяких самсунгів.
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05.10.2022 14:26 Відповісти
Как специалист по ремонту ноутбуков скажу, что Type-C тот еще гемор! Проблем с ним на порядок больше чем с обычными зарядками и это знают все ремонтники! Особенно напрягает то, что в каждом девайсе стоит уникальная микросхема которая отвечает за это ,которая понимает что подключено и соответственно коммутирует и мало того что эти микросхемы разные , так они еще и с разной прошивкой под разные модели даже одной фирмы! А вообще все из одной дырки напоминает мне ситуацию когда человек жопой и ест, и пьет, и говорит,и поет , и целуется , и ,извиняюсь , срет! Может это и удобно , но ,представляете , какой орган всем этим должен управлять!!?? И ,главное , не перепутать что делать данный момент! Вот так и Type-C ! А особенно интересно мне будет посмотреть как такой ноут как леново легион игровой , которому надо 11.5 ампер тока зарядки (230 ватт) будет это получать через разьем Type-C! Мое мнение, кто то на этом очень сильно хочет заработать!
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04.10.2022 22:42 Відповісти
Это решение лет восемь назад начали обсуждать. То, что по телефонам сделают-100 процентов.
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05.10.2022 00:43 Відповісти
А вы и ремонтируете так, не читая инструкцию?
Для начала стоило потратить 1.5 минуты времени для ознакомления со статьей
1) "USB type-C буде стандартним зарядним портом для смартфонів, планшетів, електронних книг, клавіатур, комп'ютерних мишей, GPS-пристроїв, цифрових камер, гарнітур і навушників, ручних відеоігрових консолей і портативних колонок." При чем тут эти устройства и игровой ноутбук?
2) "Всі пристрої, які підтримують швидку зарядку, тепер матимуть однакову швидкість зарядки" Довольно расплывчато, но осмелюсь предположить, что речь и идет о едином стандарте уже контроллеров управления. Ясное дело, что у каждого гаджета свой алгоритм зарядки. Разные батареи с разной емкостью, разные системы защиты. Чтобы у пользователей не взрывались телефоны под подушкой
Представьте хоть на мгновение, Какое кол-во мусора каждый год производится в результате этой постоянной разносортицы по проводам и зарядкам.
Яблоки вообще отдельная история. Я хоть и яблочник, но их лайтинг морально устарел уже года 4 назад. А судя по презентации очередного пакета гаджетов, они и не собирались с этим ничего делать. Может хоть Евро парламент даст волшебного пенделя
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05.10.2022 09:40 Відповісти
Починаючи з 2026 року USB-C стане нормою і для зарядних пристроїв для ноутбуків. Джерело: https://biz.censor.net/n3371465


Кто не читает??А насчет контроллеров управления , это конечно не технический форум , но даже там где используются фактически одни и те же контроллеры( например фирмы TI ) в разных девайсах разные прошивки и пока я не знаю как их шить, например маркировка цветной краской или вообще другая маркировка микросхемы , хотя фактически производитель один. А замечательная мода вставлять в микросхему и микроконтроллер управления и силовую часть вообще замечательно улучшает надежность! Раньше хоть контроллер был отдельно CD3215 а силовые ключи отдельно, теперь все в одном флаконе CD3217 (это по яблокам конец маркировки тоже играет роль) а реально это TI с яблочной прошивкой.Могу с уверенностью сказать что внешне будет одна дырка а внутри так и будет у каждого свое! А учитывая привычку пользователя тыкать что попало и куда попало ( а часто и вообще наощупь) то вероятность выхода из строя такого контроллера на порядок выше ,а если электромагнитный импульс (гроза , скачек напряжения и т.д.) то вероятность выхода такого контроллера очень высока ! По опыту скажу что искрение в разъёмах питания очень часто приводит к сгоранию импульсных источников питания. А по яблокам могу сказать ,что лучше разъёма на магнитике еще ни кто не придумал! Все последующие модификации - говно!
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05.10.2022 10:13 Відповісти
Полностью согласен. У меня магнитное подключение только на Макбуке. И оно шикарное.
Наши люди действительно тыкают что попало. Но и покупают ведь тоже что попало. Китайских проводов и зарядок неизвестного происхождения наверно в использовании большинство. У меня лично 4 телефона, 2 из которых рабочих. Про планшеты и остальные гаджеты даже не заикаюсь. Для всего этого добра приходится носить дополнительную сумку. В итоге каждое утро я собираю зарядки с проводами дома, отношу на работу. Вечером обратная ситуация. Дабы в нужный момент не остаться без связи, еще пришлось закупиться проводами в авто. А еще авто жены, куда тоже пришлось накупить разных проводов. Это все меня крайне дико напрягает. Хочу по зарядке с одинаковыми проводами везде и больше не заниматься этой ерундой.
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05.10.2022 11:22 Відповісти
Это все потому что происходит унификация по принципу рассчитано на дебила и деградация техники и всего по принципу - гарантию отработал и досвидос! Людей отучают думать а воспитывают тупого потребителя регулярно тратящего деньги на никому не нужные побрякушки!На этот счет можно прочитать статью в википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/Планируемое_устаревание.
Все делается одноразовым как носки!Я всегда шучу что скоро в машинах не будет не горловины бензобака ни разъёма для зарядки , кончилось топливо или разрядился акум, меняй машину !А потом наверное и дома одноразовые будут - разложил из картона коробку , переночевал и пока! Не нравится мне это.Качество и ремонтопригодность того же яблока упала в разы!
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05.10.2022 12:32 Відповісти
Так що, айфони, які будуть продаватися у ЄС, теж будуть з USB-C? Das ist fantastisch!
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04.10.2022 23:21 Відповісти
На моё мнение очень удобно
Не надо иметь кучу зарядных устройств
Практически везде можно подзарядить
Свой аппарат
Универсальное не всегда плохо
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05.10.2022 12:00 Відповісти
Мінус надійність - так завжди буває коли хочуть зекономити на користь покупця.
Кожна компанія вкладала великі грощі в розробку свого стандарту зарядки, а зараз
будуть ліпити горбатого по одному зразку - всі претензії до єврокомісії.
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05.10.2022 14:31 Відповісти
ну якось же пережили уніфікацію, коли тільки з'явилися мобільні, у кожного був свій різновид і зарядок і навушників. Потім все це уніфікувалося до 3,5мм та microUSB, і щось ніхто не вмер)

Тільки яблучко шось там хімічіло )
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06.10.2022 04:09 Відповісти
Ще раз кажу - мінус надійність і якість, бо рідна стандартна стереогарнітура гарно звучали на відміну від дешевих навушників. Тільки завдяки РИНКОВИМ законам, а не наказам ООН і єврокомісій стандарт Джек 3,5 став стандартом для всіх "самсунгів".
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06.10.2022 16:38 Відповісти
 
 