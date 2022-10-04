Європарламент затвердив єдиний стандарт зарядних пристроїв для смартфонів і планшетів
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Європейський парламент затвердив нові правила, які запроваджують єдиний стандарт зарядних пристроїв для невеликих електронних гаджетів, таких як смартфони та планшети.
Про це пише Європейська правда.
Новий закон означає, що починаючи з осені 2024 року USB type-C буде стандартним зарядним портом для смартфонів, планшетів, електронних книг, клавіатур, комп'ютерних мишей, GPS-пристроїв, цифрових камер, гарнітур і навушників, ручних відеоігрових консолей і портативних колонок.
Починаючи з 2026 року USB-C стане нормою і для зарядних пристроїв для ноутбуків.
Згідно з новими правилами, споживачам більше не потрібно буде купувати різні зарядні пристрої щоразу, коли вони купують новий пристрій, оскільки вони зможуть використовувати один єдиний зарядний пристрій для цілої низки малих та середніх портативних електронних пристроїв.
Всі пристрої, які підтримують швидку зарядку, тепер матимуть однакову швидкість зарядки, що дозволить користувачам заряджати свої пристрої з однаковою швидкістю за допомогою будь-якого сумісного зарядного пристрою.
Рада ЄС повинна буде офіційно затвердити директиву до її публікації в Офіційному журналі ЄС. Вона набуде чинності через 20 днів після публікації.
Потім держави-члени матимуть 12 місяців для транспонування правил і 12 місяців після закінчення періоду транспонування для їх застосування. Нові правила не поширюватимуться на продукцію, розміщену на ринку до дати застосування нових правил.
Будь ласка, зачекайте...
Кому MicroUSB не догодило.
Вмикаєш - неправильно, перевертаєш - неправильно, ще раз перевертаєш - ну нарешті!
В typeC байдуже, якою стороною вмикати, наосліп..
У кожного виробника був свій стандарт, тепер навіть Apple повинен перейти на USB C.
Добра він адмін методів не чекай, бо це не природний ринковий метод відсіювання.
так можна дійти до того що у кожного виробника буде свій стандарт розетки, свій стандарт напруги і частоти, свої стандарти флеш-пам'яті, підключення моніторів, навушників і тд.
Це нічого доброго окрім зайвого гемору і зайвих грошей користувача не дає. Чим і користувався apple. Навіть свій стандар нанчірки від пилу зробили))))
Стандартизація як раз потрібна. Саме вона дала можливість користуватись компакт-дисками, дівіді, аудіокасетами і тд. Дала можливість підключати різні монітори до різних ПК, а не тільки самсунг до самсунгів. З мобільними телефонами вона просто запізнилися, томущо компаніі таким чином виманювали мільярди доларів у споживача... хоча це абсурд що ви не можете вставити навушникі Самсунг у Айфон, чи не можете зарядити зарядним пристроєм будь який телефон без танців з бубном. Тому не розумію до чого тут радянщина? Радянський союз доречі ******** робити абсурдні речі в плані стандартизації. Несумісні з європейськими розетки, залізничну колію, патрони і таке інше.
Не треба плутати причини з наслідками.
С приводу віндоус - так це ви плутаєте. Щоб установити Вінду користувачу не треба купляти спеціальний компьютер зі спеціальними комплектуючими та спеціальні розйоми купляти, які тільки під вінду будуть працювати. Відчуваєте різницю? )))) Вінду можна поставити на будь-який ПК. Як і Лінус чи іншу ОС. І це гарно.
про ринокві причини - орнув)
Якби дати волю виробникам і не тримати їх у рамках антимонопольних та стандартів - то це був би жах, накшталт того що пробує еппл зробити. Свій розйом замість юсб, свої стандарти усього і все воно несумісне з іншими виробниками. Бо вочевидь так вигідніше виробнику і бренду, але не користувачу. Мало того, вони б усі скидували бруд прямо у воду, повітря і тд. Бо по РИНКОВИМ ПРИЧИНАМ так вигідніше) І автомобілі до сих пір були не Євро 4 чи 5, а пекельна піч азовсталі на колесах )
Тому не бачу нічого паганого в тому, щоб виробники зібралися під наглядом експертів та визначилися які стандарти кращі, перспективніші та комфортніші у використанні
Ніякої плутанини. Завдяки РИНКОВИМ законам, а не наказам ООН чи єврокомісій Вінда стала лідером ринку.
Свій розйом замість юсб, свої стандарти усього і все воно несумісне з іншими виробниками. Бо вочевидь так вигідніше виробнику і бренду, але не користувачу. Мало того, вони б усі скидували бруд прямо у воду, повітря і тд. Бо по РИНКОВИМ ПРИЧИНАМ так вигідніше
Друже це тобі не радянський союз щоб у воду скидувати що попало, на Заході за це садять до буцегарні. Не слід плутай закони і спробу уравняти всіх під один стандарт - це та ж сама монополія з боку держорганів ЄС.
То ж основне питання, чи стандартизація TypeC це корупція? Чи все ж таки це щось накшталт USB, CD, DVD і тд?
Як на мене то другий варіант. Компанії будуть вимушені робити те що комфортно для користувача, і не будуть мати монополії на це. Наприклад людина купуючи айфон зможе не купувати їх наддорогущій зарядний пристрій, а купить якийсь інший. Тож це гарно, це конкуренція, єплу доведеться щось з тим робити, щоб продавати і свої зарядні пристрої. Тож будуть чи ціни зменьшувати чи ще якісь рішення приймати ну і тд. Не бачу в цьому нічого поганого.
Ничего сложного
Думаю єврокомісія просто хоче Apple на місце поставити по проханню деяких самсунгів.
Для начала стоило потратить 1.5 минуты времени для ознакомления со статьей
1) "USB type-C буде стандартним зарядним портом для смартфонів, планшетів, електронних книг, клавіатур, комп'ютерних мишей, GPS-пристроїв, цифрових камер, гарнітур і навушників, ручних відеоігрових консолей і портативних колонок." При чем тут эти устройства и игровой ноутбук?
2) "Всі пристрої, які підтримують швидку зарядку, тепер матимуть однакову швидкість зарядки" Довольно расплывчато, но осмелюсь предположить, что речь и идет о едином стандарте уже контроллеров управления. Ясное дело, что у каждого гаджета свой алгоритм зарядки. Разные батареи с разной емкостью, разные системы защиты. Чтобы у пользователей не взрывались телефоны под подушкой
Представьте хоть на мгновение, Какое кол-во мусора каждый год производится в результате этой постоянной разносортицы по проводам и зарядкам.
Яблоки вообще отдельная история. Я хоть и яблочник, но их лайтинг морально устарел уже года 4 назад. А судя по презентации очередного пакета гаджетов, они и не собирались с этим ничего делать. Может хоть Евро парламент даст волшебного пенделя
Кто не читает??А насчет контроллеров управления , это конечно не технический форум , но даже там где используются фактически одни и те же контроллеры( например фирмы TI ) в разных девайсах разные прошивки и пока я не знаю как их шить, например маркировка цветной краской или вообще другая маркировка микросхемы , хотя фактически производитель один. А замечательная мода вставлять в микросхему и микроконтроллер управления и силовую часть вообще замечательно улучшает надежность! Раньше хоть контроллер был отдельно CD3215 а силовые ключи отдельно, теперь все в одном флаконе CD3217 (это по яблокам конец маркировки тоже играет роль) а реально это TI с яблочной прошивкой.Могу с уверенностью сказать что внешне будет одна дырка а внутри так и будет у каждого свое! А учитывая привычку пользователя тыкать что попало и куда попало ( а часто и вообще наощупь) то вероятность выхода из строя такого контроллера на порядок выше ,а если электромагнитный импульс (гроза , скачек напряжения и т.д.) то вероятность выхода такого контроллера очень высока ! По опыту скажу что искрение в разъёмах питания очень часто приводит к сгоранию импульсных источников питания. А по яблокам могу сказать ,что лучше разъёма на магнитике еще ни кто не придумал! Все последующие модификации - говно!
Наши люди действительно тыкают что попало. Но и покупают ведь тоже что попало. Китайских проводов и зарядок неизвестного происхождения наверно в использовании большинство. У меня лично 4 телефона, 2 из которых рабочих. Про планшеты и остальные гаджеты даже не заикаюсь. Для всего этого добра приходится носить дополнительную сумку. В итоге каждое утро я собираю зарядки с проводами дома, отношу на работу. Вечером обратная ситуация. Дабы в нужный момент не остаться без связи, еще пришлось закупиться проводами в авто. А еще авто жены, куда тоже пришлось накупить разных проводов. Это все меня крайне дико напрягает. Хочу по зарядке с одинаковыми проводами везде и больше не заниматься этой ерундой.
Все делается одноразовым как носки!Я всегда шучу что скоро в машинах не будет не горловины бензобака ни разъёма для зарядки , кончилось топливо или разрядился акум, меняй машину !А потом наверное и дома одноразовые будут - разложил из картона коробку , переночевал и пока! Не нравится мне это.Качество и ремонтопригодность того же яблока упала в разы!
Не надо иметь кучу зарядных устройств
Практически везде можно подзарядить
Свой аппарат
Универсальное не всегда плохо
Кожна компанія вкладала великі грощі в розробку свого стандарту зарядки, а зараз
будуть ліпити горбатого по одному зразку - всі претензії до єврокомісії.
Тільки яблучко шось там хімічіло )