Фінляндія заблокувала постачання новітнього криголама до Росії

Міністерство закордонних справ Фінляндії відмовило суднобудівній компанії Helsinki Shipyard Oy у видачі дозволу на експорт криголаму, замовленого російською гірничо-металургійною компанією "Норільський нікель".

Як повідомила фінаська компанія, відповідне рішення МЗС країни ухвалило 30 вересня, передає Інтерфакс.

Будівництво цього криголама було розпочате минулого року, але зупинене через санкції проти Росії. Здача судна була запланована на 2025 рік.

За словами генерального директора Helsinki Shipyard Кіма Салмі, вже було здійснено планування робіт та закупівель, а також проведено модельні випробування.

Майбутнім портом приписки криголама мав стати Мурманськ.

Судно планували побудувати екологічно чистим, з інтегрованою дизель-електричною двопаливною системою, яка здатна використовувати у якості палива як зріджений природний газ (LNG ), так і дизельне паливо з низьким вмістом сірки.

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Криголам передбачалося експлуатувати в Росії в районі річки Єнісей та Єнісейської затоки, а також у Карському морі, забезпечуючи вихід у морський порт Дудинка. Він мав забезпечувати прохід вантажних суден "Норнікеля".

Директор департаменту логістики "Норнікеля" Равіль Насибуллов раніше пояснював, що Helsinki Shipyard Oy має отримати ліцензію на експорт судна до РФ від Єврокомісії, оскільки судно містить обладнання, експорт якого до Росії заборонено.

Як повідомлялося, раніше російські компанії "Норнікель" та "Росатом" відмовились від використання паливної системи на зрідженому природному газі (LNG) на своєму новому криголамі через санкції. Тепер на криголам планують встановити лише дизельні двигуни "Трансмашхолдингу", які ще не завершили цикл випробувань.