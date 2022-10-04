Прокурор Швеції доручив закрити район навколо витоків із "Північних потоків"

Прокурор Швеції Матс Юнгквіст, який веде справу щодо інцидентів з газопроводами "Північний потік-1" та "Північний потік-2", заявив, що розпорядився закрити в Балтійському морі зону навколо витоків газу в рамках попереднього розслідування події.

Про це повідомляє Associated Press (AP), передає Інтерфакс-Україна.

"Шведський прокурор, який відповідає за розслідування витоків із газопроводів у Балтійському морі, заявив, що він віддав розпорядження закрити цей район, оскільки він проводить попереднє розслідування щодо можливої ​​великої диверсії", – пише АР.

"Я розумію весь суспільний інтерес до проблеми, але ми тільки розпочали попереднє розслідування, і у зв'язку з цим я не можу вдаватися до подробиць про заходи, які ми вживаємо", – наводить AP слова Юнгквіста.

Шведська берегова охорона у свою чергу заявила, що судам, водолазам, рибальським судам та підводному транспорту заборонено наближатися ближче ніж на 9,3 км до зони витоків.

Напередодні шведська берегова охорона повідомила, що її службовці зафіксували невеликий витік газу з трубопроводу "Північний потік-2", але з "Північного потоку-1" витік газу візуально визначити не виходить. Зазначається, що витік з "Північного потоку-2" досяг діаметра 30 метрів на поверхні моря.

Наразі розслідування інцидентів із витоком газу з "Північних потоків" ведуть Швеція та Данія. Також, за інформацією Associated Press, очікується формування міжнародної групи для розслідування – за участю, зокрема, Німеччини, Данії та Швеції.

У ніч на 26 вересня стався витік на одній із ниток магістралі "Північний потік-2". Це сталося в данській винятковій економічній зоні на південний схід від острова Борнхольм. Також витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" на північний схід від Борнхольма.