Без Facebook та Instagram: В Росії вперше впав мобільний трафік

За підсумками другого кварталу 2022 року у Росії вперше зменшилися обсяги мобільного інтернет-трафіку.

Про це пише російське видання "Ізвестія" з посиланням на дані Мінцифри РФ та місцевих операторів мобільного зв’язку.

За даними Мінцифри РФ, у першому кварталі 2022 року трафік становив 8,54 млрд Гб, а в другому знизився на 2,3% – до 8,35 млрд Гб. Для порівняння, четвертому кварталі минулого року трафік становив 8,25 млрд Гб, а наступні три місяці зріс приблизно на 90 млн Гб. Зменшеня обсягів трафіку підтвердили в прес-службі "Мегафону", МТС та Tele2.

У Мінцифри РФ пояснили спад споживання мобільного інтернету блокуванням іноземних сервісів у Росії та виходом з російського ринку закордонних постачальників медіаконтенту.

Ці самі причини вказали причиною падіння трафіку і в МТС. За словами представника оператора, зростання трафіку Telegram цього року було вищим за стандартну динаміку, але він не заповнив зниження трафіку TikTok, Facebook та Instagram (заборонені в РФ).

Водночас у Мінцифри зазначили, що значно зріс внутрішньоросійський трафік.

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Як повідомлялося, у березні Роскомнагляд обмежив доступ до Facebook (з 4 березня) та Instagram (з 11 березня), пізніше російський суд на вимогу Генпрокуратури заборонив діяльність власника обох соцмереж компанії Meta.

5 березня Роскомнагляд через запроваджену в РФ цензуру обмежив доступ до Twitter. Своєю чергою багато сервісів (наприклад, онлайн-кінотеатри Netflix і Megogo) відмовилися від роботи в Росії через розв’язану проти України загарбницьку війну.