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Подано позов до Європейського суду з прав людини щодо незаконної приватизації Барського спиртового комбінату

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спирт

Приватизаційний аукціон та договір купівлі-продажу за результатами такого аукціону під загрозою скасування.

З метою захисту прав кредиторів Барського спиртового комбінату (Вінницька область) подано позов до Європейського суду з прав людини, у зв’язку майбутньою приватизацією підприємства, внаслідок якої кредитори будуть позбавлені будь-яких гарантій погашення своїх вимог за наслідками майбутньої приватизації, повідомив арбітражний керуючий Олексій Сокол.

Він додав, що також готуються судові позови про визнання недійсним приватизаційного аукціону та договору купівлі-продажу майна за результатами такого аукціону.

Аукціон з приватизації Барського спиртового комбінату призначено на жовтень цього року.

За його словами, українські суди закрили провадження у справі про банкрутство Барського спиртового комбінату. Основною передумовою закриття справи про банкрутство були законодавчі гарантії стосовно погашення всіх кредиторських вимог в результаті приватизації підприємства.

"Проте, з врахуванням раніше прийнятого закону №2468-ІХ від 28 липня 2022 року, кредитори Барського спиртового комбінату фактично позбавлені будь-яких гарантій погашення своїх вимог за наслідками майбутньої приватизації. У зв’язку з чим, в інтересах кредиторів Барського спиртового комбінату вже подано позов до Європейського суду з прав людини", - пояснив арбітражний керуючий Олексій Сокол.
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Ви що, Беню спиртзаводику лишити хочете???
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04.10.2022 16:30 Відповісти
ЗеБеня пам'ятник - його чіпати зась
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04.10.2022 18:42 Відповісти
Важко повірити,що спиртзавод з смт Бар-банкрот.Це один з містоутворюючих заводів.Це як шахта в Донецьку.Радує,що за нього ще ведеться хоч якась боротьба.Жріжджі з цього заводу-були найкращі для "варіння" самогону, і не тільки в Вінницькій області.Жаль,що їх тепер, напевне, вже не буде...
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04.10.2022 17:00 Відповісти
Через забор завод производивший яблочный пектин,
получавшийся при экстракции спиртовой. Петин для
больных желудком и на изготовление зефира, пастилы,
мармелада. А спирт в большом кол-ве потреблялся.
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04.10.2022 17:28 Відповісти
 
 