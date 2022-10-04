Компанія колишнього міністра Плачкова відмовилась від ліцензій на послуги страхування

Національний банк України (НБУ) надав дозвіл ПрАТ "CК "Крона" на припинення страхової діяльності.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 30 вересня, повідомляє пресслужба регулятора.

Відповідно до поданої CК "Крона" звітності за перше півріччя 2022 року, страховий портфель компанії формувався за рахунок медичного страхування (74%) та страхування здоров’я на випадок хвороби (13%): обсяг страхових премій компанії у зазначеному періоді становив 29 млн грн, страхові резерви – 10 млн грн; страховиком сплачено страхових відшкодувань у обсязі 7,9 млн грн.

За даними НБУ, частка ринку компанії за страховими преміями становить 0,19%.

Підставою для надання дозволу стало рішення акціонерів страхової компанії, які 17 червня вирішили припинити страхову діяльність без припинення страховика як юридичної особи.

Акціонери також затвердити план припинення страхової діяльності, у межах якого СК "Крона" має виконати всі свої зобов’язання, пов’язані зі страховою діяльністю.

Бенефіціаром ПрАТ "CК "Крона" у держреєстрі вказаний Іван Плачков – колишній міністр палива та енергетики у 1999 та 2005-2006 роках, ексголова наглядової ради "Київенерго" та власник виноробного підприємства "Колоніст".