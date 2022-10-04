Після оголошення Путіним мобілізації за кордон втекли майже 1 мільйон росіян, – ЗМІ

За два тижні після оголошення Владіміром Путіним мобілізації з Росії виїхали від 700 тисяч до 1 мільйона осіб.

Про це пише російський Forbes з посиланням на власні джерела.

За словами співрозмовника, знайомого із кремлівськими оцінками, з початку мобілізації з Росії поїхало майже 1 млн осіб. Інший співрозмовник в Адміністрації президента РФ уточнив, що йдеться про 600-700 тисяч росіян. При цьому підрахувати, яку кількість з них становлять звичайні туристи, наразі неможливо, додав він.

Одразу після оголошення мобілізації 21 вересня на пропускних пунктах російських кордонів утворилися черги. Найвідоміша з них – на пропускному пункті Верхній Ларс на російсько-грузинському кордоні, де люди стояли у черзі по 4-5 днів. Також черги утворилися на прикордонних переходах на російсько-казахстанському кордоні.

4 жовтня очільник МВС Казахстану Марат Ахметжанов повідомляв, що з 21 вересня до країни в'їхали 200 тисяч громадян Росії, виїхали з країни за цей період 147 тисяч росіян.

Раніше російські ЗМІ наводили цифру 194 тисячі росіян, які виїхали за перший тиждень після оголошення про мобілізацію до Грузії, Казахстану та Фінляндії. З них 98 тисяч поїхали до Казахстану.

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30 вересня посол Росії в Гельсінкі Павло Кузнєцов говорив, що після 21 вересня до Фінляндії в'їхали близько 60 тисяч росіян.

На початку вересня, ще до оголошення часткової мобілізації, Росстат повідомляв, що з початку року з Росії виїхало 419 тисяч осіб, що вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Владімір Путін оголосив "часткову мобілізацію" в Росії 21 вересня. За даними Міноборони, планується мобілізувати 300 тисяч осіб, одна за інформацією російських ЗМІ під призов може потрапити до 1 мільйона росіян.