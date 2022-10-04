Нацкомісія продовжила дію чинних тарифів "Укртранснафти"

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зберегла чинні тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами АТ "Укртранснафта" на період плюс шість місяців після скасування воєнного стану.

Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні 4 жовтня, обґрунтувавши його тим, що в умовах воєнного стану прогнозування обсягів транспортування нафти магістральними трубопроводами для споживачів України суттєво утруднене, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідно до постанови НКРЕКП №2108 від 11 жовтня 2019 року, до якої внесено зміни про продовження дії тарифів, тариф на транспорт нафти визначеий до 31 жовтня 2022 року та становить від 80,04 грн за 1 тонну нетто до 310,09 грн за 1 тонну нетто (без ПДВ), залежно від маршруту.