Влада Росії різко підвищить ціни на ігристі вина для росіян через санкції

Мінфін Росії пропонує значно підвищити мінімальні ціни на ігристе вино з 1 січня 2023 року.

Відповідний проєкт наказу опубліковано на федеральному порталі нормативних правових актів, повідомляє російський Інтерфакс.

Після підвищення мінімальна роздрібна ціна на ігристі вина зросте до 239 рублів за 0,75 літра. З 2021 року мінімальна роздрібна ціна на ігристе вино (шампанське) становить 169 рублів.

Таким чином, мінімальні ціни можуть зрости більш ніж у 1,4 раза.

У пояснювальній записці до проєкту наказу серед причин збільшення мінімальної ціни вказано зростання витрат за виробництво (комплектуючі, електроенергія, оплата праці), а також цін на сировину (винограду).

"Необхідно також відзначити вплив запроваджених зовнішніх торгових та фінансових обмежень у 2022 році, проблеми з імпортом обладнання, комплектуючих та витратних матеріалів", – йдеться у документі.

Серед найбільших виробників ігристих вин у Росії – ПАТ "Абрау-Дюрсо". Виробництвом цієї продукції також займається ПАТ "Білуга Груп".

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Як повідомлялося, раніше Мінфін РФ також запропонував з 2023 року підвищити мінімальні ціни на горілку, бренді та коньяк.

Згідно із проєктом рішення, мінімальну роздрібну ціну горілки пропонується підвищити до 281 рубля (175 гривень за поточним курсом) за 0,5 літра, бренді – до 375 рублів, коньяку – до 517 рублів за 0,5 літра. Зараз мінімальна роздрібна ціна горілки в Росії становить 261 рубль за 0,5 літра, бренді – 348 рублів, коньяку – 480 рублів.