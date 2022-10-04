Російським типографіям загрожує зупинка виробництва через санкції, – ЗМІ

Російські друкарні можуть припинити свою роботу через нестачу обладнання та запасних частин внаслідок запроваджених проти РФ санкцій.

Про це пише російське видання "Вєдомості" з посиланням на керівників місцевих підприємств.

За їхніми словами, дефіцит викликаний наслідками санкцій та відмовою постачати обладнання від виробників з Японії, Північної Америки та Європи. Імпортне обладнання забезпечувало до 90% друкарських потужностей в РФ.

П'ятий пакет санкцій ЄС у квітні заборонив постачати у Росію різноманітне обладнання для друку, палітурні машини та іншу техніку. Ним також забороняється постачання більшості витратних матеріалів для поліграфії, у тому числі фарб, лаків, офсетної гуми, допоміжної хімії.

Президент видавничої групи "Ексмо-АСТ" Олег Новіков (співвласник друкарні "Парето-принт", Тверського та Можайського поліграфічного комбінатів) уточнив, що під санкції потрапило і вживане обладнання, зокрема друкарські машини та лінії вставки твердої палітурки.

За словами гендиректора друкарні "Парето-принт" Павла Арсеньєва, з європейських країн здебільшого поставлялися друкарські, палітурні, ниткошвейні, кришторобні (виготовляють обкладинки) машини, CTP-обладнання для виготовлення друкарських форм та запчастини для них.

Він уточнив, що найбільшими країнами, що ввозять таке обладнання до Росії, були Німеччина (компанії Heidelberg, Manroland, KBA та ін.), Швейцарія (Muller Martini), Італія (Smyth, Zechini), Канада, Японія та інші. Арсеньєв додав, що частина європейських компаній розірвала контракти з власної ініціативи, а інша частина після введення санкцій ЄС.

Читайте також: Олігархи, чиновники, пропагандисти: РНБО затвердила санкції проти 3600 осіб та компаній з РФ

Гендиректор російського видавництва "Вища школа" Роман Трунов (до підприємства входить Тверський поліграфічний комбінат дитячої літератури та Смоленський поліграфкомбінат) зазначив, що "сірий" імпорт можливий лише для окремих видів обладнання. Для більшої частини поліграфічної техніки такий варіант постачання не підійде, пояснила Лариса Данилова, представник компанії-постачальника витратних матеріалів та запчастин для поліграфії "Октопринт сервіс". Вона нагадала, що кожна друкарська машина має свій серійний номер, а багато комплектуючих – з унікальними каталожними номерами, що дозволяє виробнику заборонити постачання в Росію.

Арсеньєв назвав альтернативою західному обладнанню його імпорт з Індії та Китаю, однак у цих країнах виробляють лише окремі його види. Так, у Китаї, за його словами, є ниткошвейні машини, але вони мають низький ступінь автоматизації, а індійські машини для друку на два покоління старші, ніж європейські.

За словами директора видавництва "Росмен" Бориса Кузнєцова, через посилення дефіциту обладнання замовлення на друк доведеться розміщувати в Китаї, Індії, Ірані, а книги через логістику подорожчають до 20%.