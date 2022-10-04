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БЕБ ініціювало арешт російських та білоруських активів на 44 мільярди

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Із початку повномасштабної війни Бюро економічної безпеки України ініціювало арешт активів фізичних осіб та компаній з РФ та Білорусі на 44 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що детективи Бюро здійснюють досудове розслідування у 22 кримінальних провадженнях щодо правопорушень в економічній сфері, найчастіше це ухилення від сплати податків.

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає єдиний порядок поводження з майном: арешт – рішення суду – передача в управління або у власність держави.

Серед найвагоміших арештованих активів БЕБ називає:

  • вагони та ТМЦ в вагонах вартістю близько 19 млрд грн,
  • активи фінансової установи – 12,8 млрд грн,
  • активи мережі АЗС орієнтовно оцінюються в 2 млрд грн,
  • декілька торгівельних центрів вартістю 1,3 млрд грн та інші.

Як додали в Бюро, наразі майно орієнтовною вартістю 1 млрд грн уже передано до АРМА, з яких на 238 млн грн вже реалізовано в дохід держави.

Як повідомлялося, Бюро економічної безпеки виявило зловживань у сфері держзакупівель на 1 млрд грн.

Автор: Юлiя Недашківська
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