"Укрзалізниця" звітує про зростання обсягів перевезень вантажів у вересні на 8%

АТ "Укрзалізниця" минулого місяця, за оперативними даними, перевезла майже 11,7 млн тонн вантажів, що на 8,4% більше за результат серпня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Починаючи з квітня ми невпинно нарощуємо обсяги вантажних перевезень. Так, у вересні обсяги вантажоперевезень виросли на 8% до серпня та на 41% до березня. Завдяки розблокуванню портів і збільшенню пропускної спроможності та ефективності роботи західних переходів з кранами Європи швидко зростає експорт", – прокоментував голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

Зазначається, що у вересні у внутрішньому сполученні перевезено 5,8 млн тонн вантажів (-5,7%), експорт – 5,2 млн тонн (+29,8%), імпорт – 632 тис. тонн (+7,6%), водночас транзит майже відсутній.

Також завдяки розблокуванню морських портів "Укрзалізниця" зафіксувала зростання стратегічного вантажу – зерна (+63,2%) та інших груп: нафти і нафтопродуктів (+7,3%), чорних металів (+13,8%), солі (+43,2%), коксу (+12,6%), кам’яного вугілля (+1,6%).

Водночас спостерігається падіння обсягів перевезень мінбудматеріалів (-9,3%), залізної і марганцевої руди (-21,2%), що пов’язане з ринковою кон’юнктурою.