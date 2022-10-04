Найбідніші країни заощадять $160 мільярдів завдяки обмеженню цін на російську нафту, – Мінфін США

Відповідно до розрахунків Мнфіну США, план країн "Великої сімки" (G7) з обмеження цін на нафту, що експортується з РФ, може забезпечити щорічну економію в розмірі $160 млрд для 50 найбільших ринків, що розвиваються.

Як пише Financial Times, Вашингтон наполягає на тому, що схема, яку він відстоює, стримуватиме витрати на енергоносії в усьому світі, передає Forbes.

Аналіз був розроблений напередодні щорічних нарад МВФ і Світового банку, на яких питання високих витрат на енергію, спричинених вторгненням Росії в Україну, займуть центральне місце як один з найважчих тягарів для світової економіки.

Водночас картель виробників нафти ОПЕК+ планує нові скорочення поставок на своєму засіданні цього тижня.

Минулого місяця G7 схвалила плани обмеження цін на закупівлю російської нафти з метою скорочення доходів Кремля для ведення війни в Україні. Починаючи з грудня, це дозволить західним компаніям обслуговувати і страхувати російські нафтові вантажі по всьому світу, звільняючи їх від ембарго ЄС та інших західних країн, поки продаж здійснюється нижче встановленої межі.

Західні союзники ще мають домовитися про рівень, на якому буде встановлено межу. Воллі Адейемо, заступник міністра фінансів, заявив минулого тижня CNBC, що він буде вищим за собівартість видобутку в Росії, щоб покарати Москву, при цьому не спонукаючи російські нафтові компанії скорочувати постачання.

Однак на нафтовому ринку все ще існують сумніви і невпевненість у тому, наскільки спрацює на практиці один із самих новаторських експериментів із розробки міжнародної економічної політики, як він вплине на ринок і як відреагує Росія.

У дослідженні Мінфіну США, яке, як очікується, буде представлено партнерам у найближчі тижні, порівнюється вплив на світовий нафтовий ринок чинного плану обмеження цін на російську нафту зі сценарієм, за якого ембарго діяло без винятків для постачання за обмеженою ціною. Казначейство відмовилося зазначити, який саме рівень цін дозволить заощадити $160 млрд.

"Хоча існує значна невизначеність, аналіз Міністерства фінансів показує, що в сукупності обмеження цін може заощадити 50 найбільшим країнам з ринком, що формується, і країнам з низьким рівнем доходу близько $160 млрд на рік на витратах на імпорт нафти", – каже джерело видання.

"Це означає, що країни мають значний стимул для отримання вигоди від обмеження цін, включаючи таких покупців, як Китай та Індія, і що всі країни з ринком, що формуються, є нетто-імпортерами нафти, виграють від нижчих цін на нафту", – додав чиновник.

Як повідомлялося, міністри фінансів країн "Великої сімки" 2 вересня заявили, що домовилися про запровадження обмеження ціни на нафту з Росії з 5 грудня 2022 року, на нафтопродукти – з лютого 2023 року.