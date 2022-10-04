Нацкомісія оштрафувала "Укренерго" через порушення у розрахунках за "зеленим тарифом"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) виявила порушення НЕК "Укренерго" щодо сплати гарантованому покупцю за "зелену" електроенергію та оштрафувала її на 170 тис. грн.

Як повідомляє пресслужба регулятора, Нацкомісія провела перевірку оператора системи передачі електроенергії "Укренерго" за період з 1 березня по 1 вересня 2022 року.

За результатами перевірки встановлено, що компанія допустила порушення вимог низки правил, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. Так, "Укренерго" не здійснювала оплати авансових платежів за послугу гарантованому покупцю за перші 10 та 20 днів розрахункового місяця у березні-червні 2022 року, які визначені укладеним договором про надання послуг та відповідним порядком.

"Це є значним порушенням, що може негативно позначитись на фінансовому становищі виробників електроенергії з альтернативних джерел, а також на сталому функціонуванні ринку електричної енергії в цілому. НКРЕКП винесла рішення застосувати до ПАТ "НАК "Укренерго" санкцію у вигляді штрафу в розмірі 170 тис. грн", – наголосили у Нацкомісії.

Зазначається, що регулятор вимагає від оператора системи передачі не допускати надалі таких порушень та своєчасно здійснювати авансові платежі гарантованому покупцю, а також вживати усіх кроків для виконання обов’язків, покладених на компанію, у повному обсязі.

Як повідомлялося, у вересня НКРЕКП затвердила акти для погашення боргів за "зеленим тарифом".