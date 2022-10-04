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суд (3138) США (4307) Укртатнафта (232)

Верховний суд США підтвердив стягнення $173 мільйонів з України за захоплення "Укртатнафти" Коломойським

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татнефть

Верховний суд США відмовив Україні в перегляді справи про стягнення $173 млн на користь російської "Татнєфті", що стосується втрати компанією контролю над Кременчуцьким нафтопереробним заводом, який було знищено російськими ракетами.

Як повідомляє Reuters, судді відхилили апеляцію України на рішення суду нижчої інстанції США про підтвердження рішення арбітражу.

Нагадаємо, у 1994 році на базі Кременчуцького НПЗ була створена компанія "Укртатнафта" відповідно до указів президентів України та Татарстану. Раніше 18,296% акцій "Укртатнафти" належало структурам, близьким до "Татнєфті", міністерство майна Татарстану володіло 28,7788% акцій, ще 8,6% акцій належало безпосередньо "Татнєфті". Проте внаслідок судових розглядів в Україні частка татарстанських акціонерів у НПЗ була практично обнулена, а на підприємстві з'явилися нові акціонери, близькі до групи "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

У 2014 році арбітраж виніс рішення на користь "Татнєфті" та зобов'язав Україну виплатити російській компанії компенсацію у розмірі $112 млн, а також відсотки. У тому ж році Україна програла апеляцію.

Із 2017 року "Татнєфть" через федеральний суд США у Вашингтоні намагається стягнути з України цю суму згідно рішення арбітражу. Україна заявила, що справа не повинна розглядатися в американському суді, адже "Татнєфть" не довела, що Україна має будь-які активи в США, тому немає підстав для розгляду цього питання в цій країні. "Татнафта" зі свого боку заявила, що українські суди виявилися не заслуговуючими довіри, і що арбітраж зазвичай розглядається в судах США.

У 2020 році окружний суддя США Коллін Коллар-Котеллі виніс рішення на користь "Татнєфті", а в 2021 році Апеляційний суд округу Колумбія підтвердив виконання рішення. Українські адвокати звернулися до Верховного суду США з проханням розглянути цю справу після лютневого вторгнення Росії, стверджуючи, що юридичну боротьбу слід вести в українських судах.

Адвокати України, звернулися до Верховного суду США з проханням розглянути апеляцію з огляду на зв'язки "Татнєфті" з російським урядом та тривалу війну РФ. "Татнєфть", стверджує Україна, використала цю справу для нападу на "третіх осіб, які є невід'ємною частиною національної безпеки України" напередодні повномасштабного вторгнення.

Міністерство юстиції США не втручалося у цю справу, проте висловило занепокоєння, що українські документи, передані "Татнєфті", могли бути передані російському уряду.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+8
Привіт Україні від Бені!!!
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04.10.2022 13:46
+2
Владельцы подали в суд в США. Татнафту захватывал Беня с помощью Корбана и Филатова. Это прилетел ответ.
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04.10.2022 17:35
+1
ось вам і бізнес внє_політіки, а на майбутнє з русскімі не можна мати жодних справ, і з олігархами теж, бо всі ці великі і бездушні корпорації це все монополісти, олігархи, це все приводить до краху будь-яку державу.
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04.10.2022 13:49
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Привіт Україні від Бені!!!
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04.10.2022 13:46 Відповісти
Справа давня і мутна. Кременчуцький НПЗ був у держ. власності. Як там приватизували у статті не пишеться.

Нагадаємо, у 1994 році на базі Кременчуцького НПЗ була створена компанія "Укртатнафта" відповідно до указів президентів України та Татарстану. Раніше 18,296% акцій "Укртатнафти" належало структурам, близьким до "Татнєфті", міністерство майна Татарстану володіло 28,7788% акцій, ще 8,6% акцій належало безпосередньо "Татнєфті".

Тобто, республіка Татарстан володіла 28,8 % акцій. Як у нас - неясно.

Яким боком там судова система США, неясно.
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04.10.2022 14:21 Відповісти
Владельцы подали в суд в США. Татнафту захватывал Беня с помощью Корбана и Филатова. Это прилетел ответ.
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04.10.2022 17:35 Відповісти
Просто дело очень давнее, Беня оплатил частным образом украинским судьям услуги по оформлению рейдерского захвата НПЗ, а ты, Государство Украина -е...сь с этим как хочешь. А учитывая наличие в кресле Бубочки, Беня ничего не потеряет, наоборот, чего-нибудь простят по искам Привата.
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04.10.2022 18:43 Відповісти
ось вам і бізнес внє_політіки, а на майбутнє з русскімі не можна мати жодних справ, і з олігархами теж, бо всі ці великі і бездушні корпорації це все монополісти, олігархи, це все приводить до краху будь-яку державу.
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04.10.2022 13:49 Відповісти
стоп а стягнення з рифи за ракетний удар по Кременчуцькому НПЗ ....Позов хдось давав у хоть якийсь суд ...Суму як відмінусуєм ?
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04.10.2022 14:15 Відповісти
Справа тягнеться 20 років. Най розберуться з старими проблємами.
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04.10.2022 14:23 Відповісти
може вже пора нікнейм змінити? не соромно за трампанутого мудака?
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04.10.2022 15:01 Відповісти
Каюсь, невдало вийшло ... Насправді він утворений від іншого слова. Швидко придумував.
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04.10.2022 16:07 Відповісти
Треба націоналізувати цю компанію. І тоді нехай і Коломойський і татари звертаються хоч до марсіан.
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04.10.2022 14:34 Відповісти
Так Беня с удовольствием. При наличии Бубочки в кресле, Беня в судах и НПЗ вернет и еще неустойки срубит в сумме эквивалентной стоимости НПЗ. Двойной заработок.
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04.10.2022 18:48 Відповісти
"укранські сули не заслуговують довіри" - це суть, міжіншим, а де зараз коломойський!
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04.10.2022 17:44 Відповісти
У Буковелі живе, мабуть.
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04.10.2022 21:47 Відповісти
Беня, заплати москалям!
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04.10.2022 19:28 Відповісти
 
 