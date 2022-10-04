США готують нові обмеження на експорт напівпровідників до Китаю, – WSJ

Адміністрація президента США Джо Байдена готує нові правила щодо контролю за експортом напівпровідників та обладнання для їх виробництва, здійснюючи черговий крок в обмеженні здатності Китаю виробляти найшвидкісніші та найтехнологічніші мікросхеми.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела, передає Інтерфакс-Україна.



За останні тижні адміністрація американського президента вже запровадила нові обмеження на експорт низки напівпровідників для обчислень на основі штучного інтелекту та виробничого обладнання, за допомогою якого створюються одні з найпотужніших чіпів.



Тим часом на даний момент розглядаються додаткові обмеження, зазначають джерела.



Крім того американська влада вивчає питання про внесення ще кількох китайських компаній до списку підприємств, продаж яким заборонено без ліцензії.



При цьому США прагнуть об'єднати зусилля з ключовими союзниками, щоб бути не єдиною країною, яка запроваджує обмеження, пише WSJ. Нові обмежувальні заходи можуть оприлюднити вже цього тижня.



Спільний експортний контроль з боку США, Японії, Південної Кореї та європейських країн може суттєво загальмувати розвиток китайської галузі виробництва мікросхем, оскільки ці країни є практично монополістами у сфері виробництва та продажу ключового обладнання та програмного забезпечення, необхідних для створення передових мікросхем.



США протягом тривалого часу прагнуть обмежити розвиток сфери виробництва напівпровідників у Китаї, поміщаючи китайські компанії до чорного списку міністерства торгівлі США. Серед цих фірм вже опинилися технологічний гігант Huawei Technologies Co. та його найбільший виробник чіпів Semiconductor Manufacturing International Corp.