Зеленський ввів у дію рішення РНБО про неможливість переговорів з Путіним та санкції проти РФ

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 30 вересня "Щодо дій України у відповідь на спробу РФ анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності".

Відповідний указ №679/2022 оприлюднили на сайті Офісу президента.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

У рішенні РНБО, зокрема, констатується неможливість проведення переговорів з президентом РФ Владіміром Путіним. Також рішення схвалює текст спільного звернення президента України, голови ВР та прем’єр-міністра до НАТО.

Також Кабінету міністрів доручається підготувати пропозиції щодо багаторівневої системи гарантування безпеки на основі багатосторонніх і двосторонніх угод, які спрямовані на доведення оборонного потенціалу України до рівня, що забезпечуватиме гарантовану відсіч збройній агресії РФ.

Крім того, рішення РНБО рекомендує парламенту прискорити ухвалення відповідних законопроєктів щодо належного санкційного та іншого реагування на ескалацію з боку РФ.

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Як повідомлялося, 30 вересня РНБО ухвалила рішення щодо запровадження нових пакетів санкцій проти фізичних та юридичних осіб. До списку увійшли понад 3600 осіб, серед яких родичі Путіна, російські олігархи, чиновники, пропагандисти, артисти.