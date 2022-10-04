МВФ розгляне виділення Україні екстреного фінансування на $1,3 мільярда вже цього тижня, – ЗМІ

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) 7 жовтня розгляне запит України на $1,3 млрд додаткового екстреного фінансування.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.



За їх словами, співробітники МВФ підготували необхідні документи та вважають, що Україна отримала достатні фінансові гарантії від своїх глобальних партнерів, щоб відповідати вимогам МВФ щодо стійкості боргу та мати право на отримання подальших екстрених коштів.



У разі схвалення кошти надійдуть із нової програми екстреного кредитування для усунення проблеми нестачі продовольства, затвердженої правлінням минулого тижня.



Представник МВФ відмовився від коментарів.



Співробітники МВФ планують зустрітися з українською владою у Відні 17 жовтня для обговорення планів бюджету та монетарної політики України, повідомило одне з джерел.

Обговорення заплановані після зустрічей вищого рівня, які відбудуться наступного тижня під час щорічних зборів Світового банку та МВФ.



Представники МВФ похвалили український уряд і його центральний банк за те, що вони подолали економічні потрясіння, спричинені вторгненням Росії в країну в лютому.

Як повідомлялося, у вересні директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва підтвердила, що протягом наступних тижнів місія Міжнародного валютного фонду обговорюватиме нову довгосрокову програму співпраці з Україною. Очільниця Фонду підтвердила, що, поки розробляється нова програма, МВФ надасть Україні додаткове екстрене фінансування в сумі $1,4 млрд.

Голова Нацбанку Кирило Шевченко раніше зазначав, Україна хоче до кінця року укласти угоду з МВФ на суму $15-20 млрд на термін до двох-трьох років у формі угоди Stand-by (SBA) або механізму розширеного фінансування (EFF).Така програма може стати другою за величиною позикою від МВФ після Аргентини.

Нагадаємо, у березні МВФ схвалив екстрене фінансування України в розмірі $1,4 млрд у межах інструменту RFI, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у видатках і пом’якшити наслідки війни.