Український експорт зріс до рекорду з початку повномасштабної війни, – Мінекономіки (оновлено)

Український експорт товарів у вересні вперше після початку повномасштабної війни перевищив $4 млрд.

Про це повідомив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка у Facebook.

"Експорт – $4,14 млрд, на 23% більше, ніж в серпні. Обсяг експорту 9,66 млн тонн – на 32% більше, ніж в серпні. За обсягами – супер висхідна динаміка: липень 5,79 млн тонн, серпень 7,29 млн тонн, вересень 9,6 млн тонн", – зазначив він.

При цьому, за даними Мінекономіки, експорт українських товарів все ще значно відстає від довоєнних показників.

Водночас негативне сальдо в торгівлі товарами у вересні скоротилося в 3 рази – до $354 млн порівняно із $1,05 млрд у серпні.

У Мінекономіки уточнили, що у вересні основними статтями українського експорту стали зернові, електроенергія та продукція гірничо-металургійного комплексу.

У минулому місяці лідерами за об’ємами виручки в грошовому еквіваленті стали такі товарні групи:

олія соняшникова ($590 млн, +33% до серпня);

кукурудза ($474 млн, +36,6% до серпня);

ріпак ($423 млн, +38% до серпня);

пшениця ($379 млн, +77% до серпня);

електроенергія ($150 млн, + 105% до серпня);

руда ($136 млн, -20% до серпня);

проводи ($115 млн, +29% до серпня);

ячмінь ($94 млн, +201% до серпня);

соя ($87 млн, +39,9 % до серпня);

чавун ($74 млн, +44% до серпня).

"З точки зору фізичних обсягів експорту, у вересні Україна найбільше вивозила кукурудзу – за місяць за кордон було продано 2,15 млн тонн. Це найвищий показник з початку війни. Також було багато експортовано пшениці – 1,78 млн тонн. Це найвищий показник з обсягів експорту цієї культури з початку року. Загалом 62% вартості і 71% обсягу експорту у вересні припадало на аграрну продукцію (групи 1-24)", – зазначається у повідомленні міністерства.

Водночас знижуються обсяги продажів залізної руди знижуються. Якщо у січні лютому експорт усіх товарів 72-73 групи складав 1,4 млн тонн щомісяця, то у вересні обсяг експорту склав лише 470 тисяч тонн на суму $344 млн.

"Серед позитивних тенденцій можна відзначити зростання обсягів експорту товарів українського виробництва, які мають суттєву додану вартість. Вперше цього року Україна експортувала більше 10 тис. тонн борошна за місяць. У вересні виробники експортували кондитерських виробів з шоколаду на суму $15,1 млн (+34,2% до серпня), з борошна на $14,3 млн (+4,7%) і з цукру на $13,1 млн (+7,8%)", – йдеться у повідомленні.

По видах транспорту у вересні зафіксовано зростання морських перевезень у 1,88 раза у порівнянні з серпнем: 5,4 млн тонн товарів вартістю $1,76 млрд було відправлено з усіх діючих портів Дунаю та Великої Одеси. Водночас експорт залізницею і автомобільним транспортом лишається відносно стабільним: 2,84 млн тонн вартістю $709 млн було відправлено залізницею і 1,35 млн тонн вартістю $1,51 млрд – автомобільним транспортом.

За географічними напрямками, 67% експорту ($2,8 млрд) і 49,7% імпорту ($2,23 млрд) припадає на ЄС. Серед держав-членів Євросоюзу лідерами по експорту є Польща та Румунія. Поза межами ЄС найбільше експорту спрямовано до Туреччини (334 млн тонн), Китаю (135 млн тонн) та Індії (124 млн тонн).

Як напередодні повідомили в асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", за результатами вересня Україні вдалося експортувати 6,9 млн тонн продукції АПК, що на 52% більше аналогічного показника попереднього місяця.